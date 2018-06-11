Frankfurt Havalimanı'nda park halindeki uçakta yangın çıktı

Almanya Frankfurt Havalimanı'nda park halinde bekleyen bir uçakta yangın çıktı. Yangın nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Almanya Frankfurt Havalimanı’nda bir uçak çekicide başlayan yangın, park halindeki yolcu uçağına da sıçradı.

Die Welt gazetesinde yer alan habere göre, kimsenin yaralanmadığı olayda, itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti.

Frankfurt Havalimanı sözcüsü yaptığı açıklamada yaralanan kimsenin olmadığını belirtti ve uçak seferlerine herhangi bir etkisi olup olmadığına dair bilgi vermedi.

Bazı yolcuların Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlara göre, Frankfurt Havalimanı'nda uçak seferlerinde bazı aksamalar yaşanıyor.