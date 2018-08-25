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Franco\'nun Kemikleri Anıt Mezarından Çıkarılacak

CALVO:

Franco\'nun Kemikleri Anıt Mezarından Çıkarılacak

CALVO:

25 Ağustos 2018 Cumartesi 08:59
Franco\'nun Kemikleri Anıt Mezarından Çıkarılacak
CALVO: "DEMOKRASİ VE FRANCO\'NUN ANISINA YAPILAN BİR MEZAR BİRBİRİYLE BAĞDAŞMIYOR"
Madrid, 25 Ağustos 18 : İspanya\'da diktatör Francisco Franco\'nun kemikleri, ailesinin onayı olmadan anıt mezarından çıkarılacak. 
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez\'in "İspanyolları bölen sembol" olarak tanımladığı Franco\'nun anıt mezarına ilişkin karar kabul edildi. 
Sosyalist hükümet, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında 1975\'te ölen Franco\'nun kemiklerinin Madrid yakınlarındaki Valle de los Caidos anıt mezarından çıkarılmasını mümkün kılan kararnameyi kabul etti. 
Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Kararname, diktatör Franco\'nun kalıntılarının savaşın kurbanlarının yattığı yerden çıkarılmasına izin verecek." dedi. 
"KURBANLAR İÇİN SAYGISIZLIK"
Franco\'nun mezarının, "Valle de los Caidos\'da bulunmasının, oraya gömülü kurbanlar için saygısızlık olduğunu" kaydeden Calvo, şu ifadeleri kullandı:
"Bunu yapmayı istiyoruz çünkü ülkemizde tarihi hafıza açısından yapılacak çok şey olduğunu düşünüyoruz. Kendimizi karşılaştırmayı sevdiğimiz uluslararası alanda 40 yıldır böylesine bir durumu sürdüren tek bir demokrasi yok. Demokrasi ve Franco\'nun anısına yapılan bir mezar birbiriyle bağdaşmıyor." 
Başbakan Yardımcısı, ailenin, kalıntıların yeni yeri konusunda karar vermek için iki haftası olduğunu, aksi takdirde hükümetin bir yer seçeceğini söyledi.
PARLAMENTODA KABUL EDİLMESİ BEKLENİYOR 
Ailenin onayı olmasa da kemiklerin çıkarılmasına imkan tanıyan düzenleme, parlamentoda kabul edildikten sonra uygulamaya konulabilecek.
Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) hükümetinin, her ne kadar yeterli sandalyeye sahip olmasa da diğer sol partiler ve Katalan ile Bask partilerin oylarıyla düzenlemeyi rahat şekilde geçirmesi bekleniyor. 
Düzenlemeye oy vermeyecek karşı cephede ise muhafazakar Halk Partisi (PP) ile merkez sağdaki Ciudadanos yer alıyor. 
 KATOLİK KİLİSESİ ENGEL OLMAYACAK 
Ayrıca, El Pais gazetesine göre, mezar, alanda bulunan bazilikada gömülü olduğu için Katolik Kilisesi\'yle sorun yaşanma ihtimali söz konusuydu ancak hükümet ve Katalok Kilisesi arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı.
Madrid Başpiskoposu Carlos Osoro, Başbakan Sanchez\'e karara itiraz etmeyecekleri güvencesini verdi.   

 "ALMANYA VE İTALYA\'DA HAYAL BİLE EDİLEMEZ"
Haziran ayında hükümete gelen PSOE lideri Sanchez, "Böyle bir şey, geçmişinde faşist diktatörlükler yaşayan Almanya ve İtalya\'da hayal bile edilemez." diyerek, diktatörün kemiklerinin anıt mezardan çıkarılacağını duyurmuştu.
33 BİN KİŞİNİN DE MEZARI BULUNUYOR
Franco\'ya bağlı milliyetçilerle cumhuriyetçiler arasında 1936\'dan 1939\'a kadar yaşanan İspanya İç Savaşı\'nda hayatını kaybeden 33 bin kişinin de gömülü olduğu Valle de los Caidos, başkent Madrid\'in 60 kilometre kuzeybatısında bulunuyor.
İspanya\'nın kültürel mirasları listesinde yer alan ve içinde büyük bir kilisenin bulunduğu Valle de los Caidos\'ta hala Franco için anma törenleri düzenleniyor.
Franco\'nun 1939\'da iç savaşın bitiminden öldüğü 1975\'e kadar süren iktidarında 114 bin kişinin kaybolduğu tahmin ediliyor. İç savaş sırasında ise en az 500 bin kişinin hayatını kaybettiği sanılıyor.
(AA/RÇ/HÖ)
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