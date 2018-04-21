Fotoğraflarını görenler yaptığı mesleğe inanamıyor!

Avustralya’nın Melbourne şehrinde yaşayan Aimee Stanton, çocukluğundan beri el becerisi gerektiren işlere yatkınlığı olduğunu fark etmiş. Liseye kadar bu becerisini yalnızca zaman zaman kullanabilen Stanton, kadınların belli meslekleri yapamayacağı ön yargısını kırmak istedi.

Okuldan sonra tesisatçı olmaya karar veren 24 yaşındaki Stanton, tamamıyla erkek hakimiyetinin olduğu bu meslekte birçok zorlukla karşılaştığını söylüyor.

Tamirat için gittiği evlerin kapısını açtıklarında şaşkın bakışlara hedef olduğunu belirten Stanton, “İş için kullandığım aletleri bile kaldıramayacağımı düşünüyorlardı. Sürekli bir şüphe ve alaycı bakışlarla karşılaşıyordum. Ancak en güzel duygu işin üstesinden geldikten sonra karşı tarafın ön yargısını kırmak” dedi.

Geçtiğimiz yıl Avustralya’daki Survivor programına katılan Stanton, mesleğini ülke genelinde duyurunca bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. ‘Avustralya’nın en seksi tesisatçısı’ olarak gösterilen Stanton, “Mesleğimi çok seviyorum. Amacım kadınların istedikten sonra her şeyi yapabileceklerini göstermek” diye konuştu.