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Forbes “Dünyanın En Güçlü İnsanlarını“ Seçti!

Amerikan ekonomi dergisi Forbes, "dünyanın en güçlü insanları" listesini açıkladı.

Forbes “Dünyanın En Güçlü İnsanlarını“ Seçti!

Amerikan ekonomi dergisi Forbes, "dünyanın en güçlü insanları" listesini açıkladı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:30
Forbes “Dünyanın En Güçlü İnsanlarını“ Seçti!

Amerikan ekonomi dergisi Forbes, "dünyanın en güçlü insanları" listesini açıkladı.


Forbes'in hazırladığı "dünyanın en güçlü insanları 2018" listesinin ilk sırasında Çin Devlet Başkanı ŞiCinping, ikinci sırada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üçüncü sırada ise ABD Başkanı Donald Trump yer aldı.

Forbes yetkilileri, 75 kişinin yer aldığı listenin hazırlanmasında şahısların insanları etkileme yetenekleri, ellerindeki iktidarı ve finansal kaynaklarını ne kadar etkili kullanabildikleri göz önünde bulundurulduğunu bildirdi.

ŞiCinping'in, son 4 yıldır ilk sırada yer alan Putin'i geçerek zirveye yükselmesi dikkati çekti.

Listenin ilk 10 ismi şu şekilde sıralanıyor:
1-Çin Devlet Başkanı Şi Cinping. 2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. 3- ABD Başkanı Donald Trump. 4- Almanya Başbakanı Angela Merkel. 5- Amazon'un kurucusu Jeff  Bezos. 6- Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus. 7- Microsoft’un kurucusu Bill Gates. 8- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman. 9- Hindistan Başbakanı Narendra Modi. 10- Google’ın kurucularından Larry Page.

 

Son Güncelleme: 09.05.2018 14:34
Anahtar Kelimeler:
ForbesABDEkonomiDergisi
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