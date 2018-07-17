banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90575
ALTIN
193.382
DOLAR
4.8414
STERLİN
6.4054
EURO
5.6743
Lefkoşa ve Girne'de uyuşturucu
LEFKOŞA VE GİRNE'DE UYUŞTURUCU
Trafik kazası: 1 ağır yaralı
TRAFİK KAZASI: 1 AĞIR YARALI
İçişleri Bakanlığı'na Ara Emri
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ARA EMRİ
Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadı
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN KINAMA
banner282

Forbes Dergisi, Eğlence Dünyasının En Fazla Kazananlarını Açıkladı!

Forbes Dergisi, 2017’de eğlence dünyasının en çok kazananlarını açıkladı.

Forbes Dergisi, Eğlence Dünyasının En Fazla Kazananlarını Açıkladı!

Forbes Dergisi, 2017’de eğlence dünyasının en çok kazananlarını açıkladı.

17 Temmuz 2018 Salı 10:42
Forbes Dergisi, Eğlence Dünyasının En Fazla Kazananlarını Açıkladı!

Forbes Dergisi, 2017’de eğlence dünyasının en çok kazananlarını açıkladı.

Listenin birinci sırasında, 285 milyon dolar kazanca ulaştığı düşünülen ABD'li boksör Floyd Joy Mayweather yer aldı.

BBC Türkçe servisinin haberine göre, oyuncu George Clooney, 2017'de dünyanın en çok kazanan oyuncusu oldu ve listede ikinci sırada yer buldu. Clooney'nin geliri 239 milyon dolar değerinde. Oyuncunun gelirindeki artışının önemli bir nedeni, kurucularından olduğu tekila şirketinin satışı oldu.

Üçüncü sırada yaklaşık 165.5 milyon gelirle, Kardashian kardeşlerin en küçüğü olan, kozmetik alanında yatırımları bulunan Kylie Jenner yer aldı. Listenin ilk onunda ayrıca Judy Sheindlin, Dwayne Johnson, U2, Cold Play, Lionel Messi, Ed Sheeran ve Cristiano Ronaldo yer buldu.

Forbes’un sıralaması şöyle:
1. Floyd Mayweather – 285 milyon dolar: ABD'li boksör Mayweather, 2017'de Conor McGregor'a karşı ringe çıktığı maçından 550 milyon dolardan fazla gelir elde etmişti. Mayweather 2015'te de listeye girmişti.
 

2. George Clooney - 239 milyon dolar: Clooney'nin gelir artışının büyük bölümü tekila şirketi Casamigos'un 1 milyar dolarlık satışından kaynaklanıyor. Clooney şirketi iki ayrı isimle birlikte 2013'te kurmuştu.


3. Kylie Jenner - 166.5 milyon dolar: Kardashian kardeşlerin en küçüğü, 20 yaşındaki Jenner, bu geliri sahip olduğu kozmetik imparatorluğundan elde etti. Ailece rol aldıkları realityshow programı ve sosyal medyada 110 milyon takipçiye sahip olması da gelirine yardımcı oldu.

4. Judy Sheindlin - 147 milyon dolar: Yargıç Judy olarak da bilinen JudySheindlin ABD'li bir avukat ve TV yıldızı. Sheindlin ABD'de yargılama üzerine kurulu şov programlarından büyük bir gelir elde etti.

5. Dwayne Johnson - 124 milyon dolar: 46 yaşındaki eski güreşçi, oyuncu Dwayne Johnson gelirini oyunculuktan elde etti.

6. U2 - 118 milyon dolar: İrlandalı müzik grubu U2'nun 2017'deki turnesi, grubun gelirinde büyük bir artış sağladı.
 

7. Coldplay - 115.5 milyon dolar: Coldplay listede yer alan ilk İngiliz grup oldu.

8. Lionel Messi - 111 milyon dolar: Futbolcu Messi, 2017 yılında kulübü Barcelona ile sözleşmesini yeniledi. Kulübün yıllık gelir ve ek ödemeler için 80 milyon dolar vermesi, Messi'nin dünyada en fazla kazanan futbolcu olmasını sağladı. Adidas'la ömür boyu sürecek bir anlaşma izmlayanMessi; Gatorade, Pepsi, Ooredoo, Huawei ve Hawkers gibi şirketlerle de sponsorluk anlaşmaları yaptı.

9. Ed Sheeran - 110 milyon dolar: Listeye göre Sheeran dünyanın en çok kazanan şarkıcısı oldu. 27 yaşındaki şarkıcının 2017'deki albümü yılın en başarılı albümü olarak kabul ediliyor.

10. CristianoRonaldo - 108 milyon dolar: Ronaldo, Dünya Kupası'nın en başarılı isimlerinden biri. Dokuz yıl Real Madrid'de oynayan futbolcu, bu ay İtalyan Juventus takımına transfer oldu. Nike'la imzaladığı ömür boyu sürecek anlaşma, 1 milyar dolar değerinde.

 

banner288
Son Güncelleme: 17.07.2018 13:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı kapatıyor
Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı kapatıyor
Hulusi Akar, Yunanistan'ı korkuttu!
Hulusi Akar, Yunanistan'ı korkuttu!
Esed Rejimi İsrail Sınırı Hattına İlerliyor.
Esed Rejimi İsrail Sınırı Hattına İlerliyor.
Nijerya'daki Fırtınada Ölü Sayısı 49'a Yükseldi!
Nijerya'daki Fırtınada Ölü Sayısı 49'a Yükseldi!
Amazon'un kurucusunun serveti 150 milyar doları aştı
Amazon'un kurucusunun serveti 150 milyar doları aştı
IMF, Türkiye’nin büyüme beklentisini yüzde 0,2 düşürdü
IMF, Türkiye’nin büyüme beklentisini yüzde 0,2 düşürdü
Irak'ın güneyindeki gösterilerde Humeyni posteri yakıldı
Irak'ın güneyindeki gösterilerde Humeyni posteri yakıldı
İsrail Gazze'nin tek ticari sınır kapısını, Mısır ise Refah Sınır Kapısı'nı kapatıyor
İsrail Gazze'nin tek ticari sınır kapısını, Mısır ise Refah Sınır Kapısı'nı kapatıyor
Hırvatistan dünya ikinciliğini kutluyor
Hırvatistan dünya ikinciliğini kutluyor
ABD’den, Türkiye, AB, Çin, Kanada ve Meksika için şikayet
ABD’den, Türkiye, AB, Çin, Kanada ve Meksika için şikayet

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim