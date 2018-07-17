Forbes Dergisi, Eğlence Dünyasının En Fazla Kazananlarını Açıkladı!

Forbes Dergisi, 2017’de eğlence dünyasının en çok kazananlarını açıkladı.



Listenin birinci sırasında, 285 milyon dolar kazanca ulaştığı düşünülen ABD'li boksör Floyd Joy Mayweather yer aldı.



BBC Türkçe servisinin haberine göre, oyuncu George Clooney, 2017'de dünyanın en çok kazanan oyuncusu oldu ve listede ikinci sırada yer buldu. Clooney'nin geliri 239 milyon dolar değerinde. Oyuncunun gelirindeki artışının önemli bir nedeni, kurucularından olduğu tekila şirketinin satışı oldu.



Üçüncü sırada yaklaşık 165.5 milyon gelirle, Kardashian kardeşlerin en küçüğü olan, kozmetik alanında yatırımları bulunan Kylie Jenner yer aldı. Listenin ilk onunda ayrıca Judy Sheindlin, Dwayne Johnson, U2, Cold Play, Lionel Messi, Ed Sheeran ve Cristiano Ronaldo yer buldu.



Forbes’un sıralaması şöyle:

1. Floyd Mayweather – 285 milyon dolar: ABD'li boksör Mayweather, 2017'de Conor McGregor'a karşı ringe çıktığı maçından 550 milyon dolardan fazla gelir elde etmişti. Mayweather 2015'te de listeye girmişti.



2. George Clooney - 239 milyon dolar: Clooney'nin gelir artışının büyük bölümü tekila şirketi Casamigos'un 1 milyar dolarlık satışından kaynaklanıyor. Clooney şirketi iki ayrı isimle birlikte 2013'te kurmuştu.



3. Kylie Jenner - 166.5 milyon dolar: Kardashian kardeşlerin en küçüğü, 20 yaşındaki Jenner, bu geliri sahip olduğu kozmetik imparatorluğundan elde etti. Ailece rol aldıkları realityshow programı ve sosyal medyada 110 milyon takipçiye sahip olması da gelirine yardımcı oldu.

4. Judy Sheindlin - 147 milyon dolar: Yargıç Judy olarak da bilinen JudySheindlin ABD'li bir avukat ve TV yıldızı. Sheindlin ABD'de yargılama üzerine kurulu şov programlarından büyük bir gelir elde etti.

5. Dwayne Johnson - 124 milyon dolar: 46 yaşındaki eski güreşçi, oyuncu Dwayne Johnson gelirini oyunculuktan elde etti.

6. U2 - 118 milyon dolar: İrlandalı müzik grubu U2'nun 2017'deki turnesi, grubun gelirinde büyük bir artış sağladı.



7. Coldplay - 115.5 milyon dolar: Coldplay listede yer alan ilk İngiliz grup oldu.



8. Lionel Messi - 111 milyon dolar: Futbolcu Messi, 2017 yılında kulübü Barcelona ile sözleşmesini yeniledi. Kulübün yıllık gelir ve ek ödemeler için 80 milyon dolar vermesi, Messi'nin dünyada en fazla kazanan futbolcu olmasını sağladı. Adidas'la ömür boyu sürecek bir anlaşma izmlayanMessi; Gatorade, Pepsi, Ooredoo, Huawei ve Hawkers gibi şirketlerle de sponsorluk anlaşmaları yaptı.



9. Ed Sheeran - 110 milyon dolar: Listeye göre Sheeran dünyanın en çok kazanan şarkıcısı oldu. 27 yaşındaki şarkıcının 2017'deki albümü yılın en başarılı albümü olarak kabul ediliyor.



10. CristianoRonaldo - 108 milyon dolar: Ronaldo, Dünya Kupası'nın en başarılı isimlerinden biri. Dokuz yıl Real Madrid'de oynayan futbolcu, bu ay İtalyan Juventus takımına transfer oldu. Nike'la imzaladığı ömür boyu sürecek anlaşma, 1 milyar dolar değerinde.



