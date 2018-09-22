banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97988
ALTIN
242.624
DOLAR
6.2610
STERLİN
8.2352
EURO
7.3524
Ercan'da yine uyuşturucu
ERCAN'DA YİNE UYUŞTURUCU
Polisten sahte dolar uyarısı
POLİSTEN SAHTE DOLAR UYARISI
Girne’de bir garip kavga olayı
GİRNE'DE BİR GARİP KAVGA OLAYI
Sanal bet soruşturması sürüyor
SANAL BET SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner282
Flaş Haber
Polisten sahte dolar uyarısı
Kapat

Florence Kasırgası Santral Kapattırdı

KUZEY CAROLİNA EYALETİNDE BİR DOĞALGAZ SANTRALİNİN KAPATILDIĞI, ALANDAKİ İKİ KÖMÜR KÜLÜ HAVZASINDAN BAZI MADDELERİN NEHRE AKTIĞI AÇIKLANDI

Florence Kasırgası Santral Kapattırdı

KUZEY CAROLİNA EYALETİNDE BİR DOĞALGAZ SANTRALİNİN KAPATILDIĞI, ALANDAKİ İKİ KÖMÜR KÜLÜ HAVZASINDAN BAZI MADDELERİN NEHRE AKTIĞI AÇIKLANDI

22 Eylül 2018 Cumartesi 07:34
Florence Kasırgası Santral Kapattırdı
KUZEY CAROLİNA EYALETİNDE BİR DOĞALGAZ SANTRALİNİN KAPATILDIĞI, ALANDAKİ İKİ KÖMÜR KÜLÜ HAVZASINDAN BAZI MADDELERİN NEHRE AKTIĞI AÇIKLANDI
New York, 22 Eylül 18 (.): ABD\'nin doğu yakasını geçen hafta etkisi altına alan Florence kasırgası nedeniyle Kuzey Carolina eyaletindeki bir doğalgaz santralinin kapatıldığı bildirildi. 
Santralin işletmecisi Duke Energy\'den yapılan açıklamada, Kuzey Carolina\'nın Wilmington şehrindeki Cape Fear Nehri\'nden taşan su sonucu, buradaki Sutton baraj gölünün taştığı belirtildi.
Söz konusu baraj gölünün L.V. Sutton doğalgaz santralini soğutmak için kullanıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, 625 megavatlık doğalgaz santralinin güvenlik nedeniyle kapatıldığı ifade edildi. 
Ayrıca açıklamada, doğalgaz santralinin yer aldığı alanda 2013\'e kadar kömür santrali bulunduğuna dikkat çekilerek, su taşması sonucu alandaki toplam 7 milyon tonluk iki kömür külü havzasından bazı maddelerin Cape Fear Nehri\'ne aktığı kaydedildi.
Geçen cuma günü bölgeyi etkisi altına alan Florence kasırgası nedeniyle Wilmington şehrinde yaklaşık 117 bin kişi mahsur kaldı ve bugüne kadar 42 kişi hayatını kaybetti.
Bölgede 49 binden fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kalmasına yol açan Florence kasırgasının toplam maliyetinin 17 ila 22 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 
(AA/TUĞ/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Refik Hariri Suikastı Davasında Duruşmalar Tamamlandı
Refik Hariri Suikastı Davasında Duruşmalar Tamamlandı
Meksika'da Sel... En Az 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Meksika'da Sel... En Az 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Korsika'dan Fıfa'ya Üyelik Adımı
Korsika'dan Fıfa'ya Üyelik Adımı
Japonya Hipersonik Füze Geliştirecek
Japonya Hipersonik Füze Geliştirecek
İsrail Askerleri Gazze'de Bir Filistinliyi Şehit Etti, 54'ünü Yaraladı
İsrail Askerleri Gazze'de Bir Filistinliyi Şehit Etti, 54'ünü Yaraladı
Fransa'da Bir Mülteci Tutukluluk Merkezinde İntihar Etti
Fransa'da Bir Mülteci Tutukluluk Merkezinde İntihar Etti
Şili'deki Kiliselerde Çocukların Cinsel İstismarı... İki Piskopos Azledildi
Şili'deki Kiliselerde Çocukların Cinsel İstismarı... İki Piskopos Azledildi
Tanzanya'daki Feribot Kazasında Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 140'a Yaklaştı
Tanzanya'daki Feribot Kazasında Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 140'a Yaklaştı
Trump'tan, Kavanaugh Hakkındaki İddialara Tepki
Trump'tan, Kavanaugh Hakkındaki İddialara Tepki
Abd'de Küçük Uçak Düştü: 2 Ölü
Abd'de Küçük Uçak Düştü: 2 Ölü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim