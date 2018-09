Florence, Rüzgar Ve Yağmurla Geldi

KASIRGALARA İSİMLERİ, MEVCUT 6 FARKLI İSİM LİSTESİNDEN SEÇİLEREK VERİLİYOR. HER 6 YILDA BİR AYNI LİSTEYE TEKRAR DÖNÜLÜYOR



BİR KASIRGA ÇOK SAYIDA CAN VEYA MAL KAYBINA SEBEP OLMUŞSA O FIRTINAYA VERİLEN İSİM LİSTEDEN ÇIKARILIYOR



Florence kasırgası Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) doğu yakasına yaklaşırken kuvvetli tropik rüzgarlar ve yağmur Kuzey Carolina eyaleti açıklarındaki adaları etkilemeye başladı.



Ülkenin doğu kesimini vurması beklenen Florence kasırgası nedeniyle beş eyalet ile Washington’da olağanüstü hal ilan edildi ve 1 milyon 700 bin insan için tahliye kararı verildi.



İSİM UYGULAMASI AVUSTRALYA'DAN GELİYOR



Yaşanan doğal afetler çoğunlukla gerçekleştiği yer ile anılıyor. Ancak her yıl birden fazla yaşanan kasırgaları karıştırmamak için tropik fırtınalara insan ismi verme geleneği Avustralya'dan geliyor.



Bu uygulamanın ilk kez 19'uncu yüzyıl sonlarında meteorolog Clement Lindley Wragge tarafından başlatıldığı kabul ediliyor.



Avustralya Kraliyet Meteoroloji Topluluğu'nun kurucu üyelerinden olan Wragge, özellikle Polinezya ve Yunan mitolojisinden aldığı isimleri kasırgaları adlandırmakta kullandı.



1953'de Amerika'da kasırgaları takip eden ve halka gerekli uyarıları yapan "ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi" de fırtınalar için kadın isimleri kullanmaya başladı.



FEMİNİSTLERDEN 'KADIN İSMİ' TEPKİSİ



Uygulama kısa sürede yayıldıysa da, 70’lerde büyüyen kadın hareketiyle beraber feminist gruplar, fırtınalara yalnızca kadın isimleri verilmesinin yanlış olduğunu savunarak isim listesinin değiştirilmesini talep etti.



Ardından liste eşit sayıda kadın ve erkek ismini kapsayacak şekilde genişletildi. 1979 yılına kadın ve erkek adları kasırgalara dönüşümlü olarak verilmeye başlandı.



İSİMLER NASIL SEÇİLİYOR?



Kasırgalara verilen isimler Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 6 farklı isim listesinde yer alıyor ve her yıl gözlenen kasırgalara sırasıyla bu listelerden isimler veriliyor. Her 6 yılda bir aynı listeye tekrar dönülüyor.



Bir kasırga çok sayıda can veya mal kaybına sebep olmuşsa o fırtınaya verilen isim listeden çıkarılıyor ve yeni bir isim ekleniyor.



Örneğin, 2005 yılında özellikle New Orleans eyaletinde çok ciddi zarara sebep olan 'Katrina' listeden çıkarılan isimlerden biri.



KADIN İSMİ TAŞIYAN KASIRGALAR DAHA MI KUVVETLİ?



ABD'de yapılan bir araştırma, kadın isimleri verilen kasırgaların tarihsel olarak erkek isimleri taşıyan kasırgalardan daha çok ölüme neden olduğuna işaret ediyor.



Söz konusu korelasyon, Illinois Üniversitesi'nde yapılan araştırmada incelendi ve 1950 ile 2012 yılları arasında sadece ABD'de etkili olan 94 kasırganın isimleri, şiddetleri ve yol açtığı sonuçlar karşılaştırıldı.



Kadın ismi taşıyan kasırgalarda hayatını kaybedenlerin sayısının, erkek ismi verilen kasırgalara göre daha fazla olduğu tespit edilen araştırmada, aynı şiddette olan ancak kadın isimli kasırgaların neden olduğu ölümlerin daha fazla olduğu ortaya çıktı.



Ancak Atmosfer Araştırmaları Merkezi bu verilerin bilimsel bir temeli olmadığını, sonucun verilerin analiz edilme biçiminden kaynaklanan istatistiksel bir tesadüften ibaret olduğunu söylüyor.