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Florence Kasırgası Santral Kapattırdı

Florence Kasırgası Santral Kapattırdı

22 Eylül 2018 Cumartesi 07:34
Florence Kasırgası Santral Kapattırdı

KUZEY CAROLİNA EYALETİNDE BİR DOĞALGAZ SANTRALİNİN KAPATILDIĞI, ALANDAKİ İKİ KÖMÜR KÜLÜ HAVZASINDAN BAZI MADDELERİN NEHRE AKTIĞI AÇIKLANDI
ABD'nin doğu yakasını geçen hafta etkisi altına alan Florence kasırgası nedeniyle Kuzey Carolina eyaletindeki bir doğalgaz santralinin kapatıldığı bildirildi. 
Santralin işletmecisi Duke Energy'den yapılan açıklamada, Kuzey Carolina'nın Wilmington şehrindeki Cape Fear Nehri'nden taşan su sonucu, buradaki Sutton baraj gölünün taştığı belirtildi.
Söz konusu baraj gölünün L.V. Sutton doğalgaz santralini soğutmak için kullanıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, 625 megavatlık doğalgaz santralinin güvenlik nedeniyle kapatıldığı ifade edildi. 
Ayrıca açıklamada, doğalgaz santralinin yer aldığı alanda 2013'e kadar kömür santrali bulunduğuna dikkat çekilerek, su taşması sonucu alandaki toplam 7 milyon tonluk iki kömür külü havzasından bazı maddelerin Cape Fear Nehri'ne aktığı kaydedildi.
Geçen cuma günü bölgeyi etkisi altına alan Florence kasırgası nedeniyle Wilmington şehrinde yaklaşık 117 bin kişi mahsur kaldı ve bugüne kadar 42 kişi hayatını kaybetti.
Bölgede 49 binden fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kalmasına yol açan Florence kasırgasının toplam maliyetinin 17 ila 22 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 
 

Son Güncelleme: 22.09.2018 11:26
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