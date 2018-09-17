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Florence Kasırgası'nda Ölenlerin Sayısı 17'ye Yükseldi

KASIRGA NEDENİYLE KUZEY CAROLİNA'DA 11, GÜNEY CAROLİNA'DA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Florence Kasırgası'nda Ölenlerin Sayısı 17'ye Yükseldi

KASIRGA NEDENİYLE KUZEY CAROLİNA'DA 11, GÜNEY CAROLİNA'DA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

17 Eylül 2018 Pazartesi 06:55
Florence Kasırgası'nda Ölenlerin Sayısı 17'ye Yükseldi

KASIRGA NEDENİYLE KUZEY CAROLİNA'DA 11, GÜNEY CAROLİNA'DA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

KUZEY CAROLİNA'DAKİ CAPE FEAR NEHRİ'NİN ÇEVRESİNDEKİ 2 BİN 800 EV İÇİN SU BASKINI TEHLİKESİNE KARŞI TAHLİYE UYARISINDA BULUNULDU

ABD'nin doğu yakasını etkisi altına alan ve tropik depresyon kategorisine düşürülen Florence Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi. 

Yetkililer, tropik depresyon halini alan kasırganın yol açtığı sel ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle Kuzey Carolina'da 11, Güney Carolina'da da 6 kişinin öldüğünü duyurdu. 

Hayatını kaybedenlerden en sonuncusunun 3 aylık bir bebek olduğu ve yaşadıkları evin üzerine devrilen ağaç nedeniyle öldüğü belirtildi. 

"EN TEHLİKELİ NOKTASINA ULAŞTI"

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper da yaptığı basın açıklamasında, "Kasırga şu ana kadar en tehlikeli noktasına ulaştı." dedi. 

Ayrıca yetkililer Kuzey ve Güney Carolina'da ani su baskınlarına karşı tetikte olunması gerektiği uyarısında bulundu. 

Kuzey Carolina'daki Cape Fear Nehri'nin de sularının gittikçe yükseldiği ve bir iki gün içinde taşabileceği duyuruldu. Su baskını tehlikesine karşı nehir çevresindeki 2 bin 800 ev için tahliye uyarısı yapıldı.

YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİ ELEKTRİKSİZ 

Ulusal Kasırga Merkezi, Florence Kasırgası'nın hızının saatte 56 kilometreye kadar gerilemesi nedeniyle kasırganın "tropik depresyon" seviyesine düşürüldüğünü duyurdu.

Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da birçok evi su bastı. Yetkililer, sel sularının bir metreye ulaşabileceği uyarısında bulunurken, 2 eyalette bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. 

Yaklaşık 10 milyon kişiyi etkileyebileceği belirtilen kasırganın, 170 milyar dolarlık hasara neden olabileceği tahmin ediliyor.


Son Güncelleme: 17.09.2018 12:15
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