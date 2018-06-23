banner283
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95852
ALTIN
190.824
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.2018
EURO
5.4311
Lefkoşa’da tecavüz iddiası
LEFKOŞA'DA TECAVÜZ İDDİASI
Alayköy'de yaralanma
ALAYKÖY'DE YARALANMA
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Lefkoşa’da tecavüz
LEFKOŞA’DA TECAVÜZ
banner282

Fkö: "abd\'li Yetkililerin Bölge Turu Filistin Yönetimini Devirme Amacı Taşıyor"

Ramallah, 23 Haziran 18 (.): Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri SaibUreykat, ABD Başkanı Donald Trump\'ın damadı ve danışmanı JaredKushner ve Trump\'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi JasonGreenblatt\'ın gerçekleştirdiği bazı Arap ülkeleri ile İsrail\'i kapsayan turunun, Filistin yönetimini devirme ve Batı Şeria\'daki siyasi rejimi değiştirme amacı taşıdığını belirtti.

Fkö: "abd\'li Yetkililerin Bölge Turu Filistin Yönetimini Devirme Amacı Taşıyor"

Ramallah, 23 Haziran 18 (.): Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri SaibUreykat, ABD Başkanı Donald Trump\'ın damadı ve danışmanı JaredKushner ve Trump\'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi JasonGreenblatt\'ın gerçekleştirdiği bazı Arap ülkeleri ile İsrail\'i kapsayan turunun, Filistin yönetimini devirme ve Batı Şeria\'daki siyasi rejimi değiştirme amacı taşıdığını belirtti.

23 Haziran 2018 Cumartesi 14:08
Fkö:

Ramallah, 23 Haziran 18 (.): Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri SaibUreykat, ABD Başkanı Donald Trump\'ın damadı ve danışmanı JaredKushner ve Trump\'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi JasonGreenblatt\'ın gerçekleştirdiği bazı Arap ülkeleri ile İsrail\'i kapsayan turunun, Filistin yönetimini devirme ve Batı Şeria\'daki siyasi rejimi değiştirme amacı taşıdığını belirtti.
Ureykat, resmi Filistin\'in Sesi Radyosu\'na yaptığı açıklamada, ABD\'li heyetin bazı Arap ülkeleri ile İsrail\'i kapsayan turunun, Filistin yönetimini devirmek ve Batı Şeria\'daki siyasi rejimi değiştirme ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı\'nın (UNRWA) azledilmesi ve mülteciler meselesinin gündemden kaldırılması amacı taşıdığını ifade etti.
Filistinli mültecileri konuk eden ülkelere doğrudan yardımların sunularak UNRWA\'nın azledilmesinin istendiğini kaydeden Ureykat, insani krize çözüm adı altında Gazze için UNRWA\'dan bağımsız olarak projeler geliştirmek üzere 1 milyar dolar değerinde mali sözleşme düzenlenmesini istediklerini kaydetti.
banner277
Ureykat, Gazze üzerine yoğunlaşması ve insani krizden bahsedilmesinin "doğru sözlerle yanlış amaçların" ifadesi olduğunu ve altında tehlikeli hedefler yattığını kaydetti.
Ortadoğu Barışı ve Gazze ile ilgili meseleleri görüşmek üzere geçen pazartesi bölge turuna çıkan Kushner ve Greenblatt, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail\'i ziyaret etmişti. İsrail basınında da turun ABD\'nin "Yüzyılın Anlaşması" planıyla bağlantılı olduğu haberleri yer almıştı.
(AA/HA)
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İranlı Tuğgeneral Suriye'de Öldürüldü
İranlı Tuğgeneral Suriye'de Öldürüldü
İsrail'den Gazze'ye Füze
İsrail'den Gazze'ye Füze
Gazzelilerden Türkiye Ve Erdoğan'a Teşekkür
Gazzelilerden Türkiye Ve Erdoğan'a Teşekkür
Yunanistan Ve Arnavutluk Arasında Deniz Sınırı Görüşmelerinin Olumlu Ve Dostane Bir Atmosferde Geçtiği Belirtildi
Yunanistan Ve Arnavutluk Arasında Deniz Sınırı Görüşmelerinin Olumlu Ve Dostane Bir Atmosferde Geçtiği Belirtildi
Suudi Arabistan’da Reformlar… Kadınlara Yönelik Direksiyon Yasakları Yarın Kalkacak
Suudi Arabistan’da Reformlar… Kadınlara Yönelik Direksiyon Yasakları Yarın Kalkacak
Reformcu Cumhurbaşkanı Hatemi ABD İle Diyalog Çağrısına Karşı!
Reformcu Cumhurbaşkanı Hatemi ABD İle Diyalog Çağrısına Karşı!
ABD Donanması Askeri Üslerde Göçmen Kampları İnşa Etmeyi Planlıyor...
ABD Donanması Askeri Üslerde Göçmen Kampları İnşa Etmeyi Planlıyor...
ABD, Kuzey Kore'ye tabut gönderiyor...
ABD, Kuzey Kore'ye tabut gönderiyor...
Esed rejiminin Dera'ya saldırıları sınır hatlarına göç başlattı!
Esed rejiminin Dera'ya saldırıları sınır hatlarına göç başlattı!
Ruhani'yi hedef alan kitaba tepkiler gecikmedi
Ruhani'yi hedef alan kitaba tepkiler gecikmedi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim