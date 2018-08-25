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FKÖ'den ABD'nin Yardımları Durdurmasına Tepki

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla durdurulmasını "skandal" şeklinde nitelendirdi. 

FKÖ'den ABD'nin Yardımları Durdurmasına Tepki

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla durdurulmasını "skandal" şeklinde nitelendirdi. 

25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:10
FKÖ'den ABD'nin Yardımları Durdurmasına Tepki

FKÖ GENEL SEKRETERİ SAİB UREYKAT: "YARDIMLAR FİLİSTİN HALKINA MİNNET DEĞİLDİR. BİLAKİS, FİLİSTİN TOPLUMUNUN İLERLEMESİ VE GELİŞMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGEL OLAN İSRAİL İŞGALİNİN SÜRMESİNİN SORUMLULUĞUNU TAŞIYAN ULUSLARARASI TOPLUMUN GÖREVİDİR"
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla durdurulmasını "skandal" şeklinde nitelendirdi. 
FKÖ Genel Sekreteri Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Filistin'e yönelik yardımlarını durdurmasına tepki gösterdi.
Ureykat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yardımlar, Filistin halkına minnet değildir. Bilakis Filistin toplumunun ilerlemesi ve gelişmesinin önündeki engel olan İsrail işgalinin sürmesinin sorumluluğunu taşıyan uluslararası toplumun görevidir. ABD bu adımla, uluslararası meşruiyete olan bağlılığından vazgeçtiği gibi uluslararası vaatleri de terk etmiştir."
ABD tarafından Filistin'e yapılan yardımların durdurulmasını "skandal" şeklinde niteleyen Ureykat, kararın ayrıca ABD'nin yardım programlarının siyasallaşması olduğunu vurguladı.
Ureykat ayrıca, ABD'nin bu adımının "diğer halkların iç işlerine müdahale etme ve ulusal tercihlerini etkileme konusundaki gerçek niyetinin açık bir itirafı" olduğunu belirterek, "Filistin halkının şartlı yardımları reddettiğini" kaydetti.
ABD yönetimi, Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başka yerlere kaydırılacağını duyurmuştu.
 


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Son Güncelleme: 25.08.2018 15:21
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