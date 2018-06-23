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"FKÖ “ABD'li Yetkililerin Bölge Turu Filistin Yönetimini Devirme Amacı Taşıyor“

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri SaibUreykat, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı JaredKushner ve Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi JasonGreenblatt'ın gerçekleştirdiği bazı Arap ülkeleri ile İsrail'i kapsayan turunun, Filistin yönetimini devirme ve Batı Şeria'daki siyasi rejimi değiştirme amacı taşıdığını belirtti.

"FKÖ “ABD'li Yetkililerin Bölge Turu Filistin Yönetimini Devirme Amacı Taşıyor“

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri SaibUreykat, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı JaredKushner ve Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi JasonGreenblatt'ın gerçekleştirdiği bazı Arap ülkeleri ile İsrail'i kapsayan turunun, Filistin yönetimini devirme ve Batı Şeria'daki siyasi rejimi değiştirme amacı taşıdığını belirtti.

23 Haziran 2018 Cumartesi 14:08
"FKÖ “ABD'li Yetkililerin Bölge Turu Filistin Yönetimini Devirme Amacı Taşıyor“


Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri SaibUreykat, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı JaredKushner ve Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi JasonGreenblatt'ın gerçekleştirdiği bazı Arap ülkeleri ile İsrail'i kapsayan turunun, Filistin yönetimini devirme ve Batı Şeria'daki siyasi rejimi değiştirme amacı taşıdığını belirtti.
Ureykat, resmi Filistin'in Sesi Radyosu'na yaptığı açıklamada, ABD'li heyetin bazı Arap ülkeleri ile İsrail'i kapsayan turunun, Filistin yönetimini devirmek ve Batı Şeria'daki siyasi rejimi değiştirme ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) azledilmesi ve mülteciler meselesinin gündemden kaldırılması amacı taşıdığını ifade etti.

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Filistinli mültecileri konuk eden ülkelere doğrudan yardımların sunularak UNRWA'nın azledilmesinin istendiğini kaydeden Ureykat, insani krize çözüm adı altında Gazze için UNRWA'dan bağımsız olarak projeler geliştirmek üzere 1 milyar dolar değerinde mali sözleşme düzenlenmesini istediklerini kaydetti.
Ureykat, Gazze üzerine yoğunlaşması ve insani krizden bahsedilmesinin "doğru sözlerle yanlış amaçların" ifadesi olduğunu ve altında tehlikeli hedefler yattığını kaydetti.
Ortadoğu Barışı ve Gazze ile ilgili meseleleri görüşmek üzere geçen pazartesi bölge turuna çıkan Kushner ve Greenblatt, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmişti. İsrail basınında da turun ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planıyla bağlantılı olduğu haberleri yer almıştı.
 

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Son Güncelleme: 23.06.2018 21:07
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