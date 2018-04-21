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Fırtına Moskova'yı ne hale getirdi!

Rusya’nın başkenti Moskova’da meydana gelen fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Fırtına Moskova'yı ne hale getirdi!

Rusya’nın başkenti Moskova’da meydana gelen fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 20:52
Fırtına Moskova'yı ne hale getirdi!

Moskova bu hale geldi! 1 kişi hayatını kaybetti

Rusya’nın başkenti Moskova’da meydana gelen fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.


Rusya’nın başkenti Moskova'da bugün şiddetli yağmur ve rüzgar, fırtınaya dönüştü. Meydana gelen fırtınada 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin de yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybeden vatandaşın ölüm sebebinin fırtına esnasında üzerine bir inşaat malzemesinin düşmüş olması olarak belirtildi. Moskova Valisi Sergey Sobyanin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hastaneye kaldırılanlardan 1’nin durumunun ağır olduğunu söyledi ve yaralıların arasında çocukların olduğuna da dikkat çekti. 

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RusyaMoskovaFırtına1ölü7Yaralı
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