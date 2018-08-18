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Fırsatçı İngilizler: “Altına hücum gibi”

ABD ile Türkiye arasında yaşanan kriz devam ederken, Türk Lirası da toparlanmaya başladı... Fakat TL'nin yaşadığı değer kaybı İngilizleri sevindirmeye devam ediyor. İngiltere'nin çok satan gazetesi The Guardian, İngiliz poundunun TL karşısındaki artışının ardından, İngiliz yatırımcının güney sahillerinde ev piyasasını hızlandırdığını duyurdu.

Fırsatçı İngilizler: “Altına hücum gibi”

ABD ile Türkiye arasında yaşanan kriz devam ederken, Türk Lirası da toparlanmaya başladı... Fakat TL'nin yaşadığı değer kaybı İngilizleri sevindirmeye devam ediyor. İngiltere'nin çok satan gazetesi The Guardian, İngiliz poundunun TL karşısındaki artışının ardından, İngiliz yatırımcının güney sahillerinde ev piyasasını hızlandırdığını duyurdu.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:13
Fırsatçı İngilizler: “Altına hücum gibi”

ABD ile Türkiye arasında yaşanan kriz devam ederken, Türk Lirası da toparlanmaya başladı... Fakat TL'nin yaşadığı değer kaybı İngilizleri sevindirmeye devam ediyor. İngiltere'nin çok satan gazetesi The Guardian, İngiliz poundunun TL karşısındaki artışının ardından, İngiliz yatırımcının güney sahillerinde ev piyasasını hızlandırdığını duyurdu.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Guardian, Türk Lirası’nın son haftalarda İngiliz poundu karşısında değer kaybetmesiyle birlikte İngiliz yatırımcının gözlerini Türkiye’ye çevirdiğini aktardı. Gazetenin Miles Brignall imzalı haberinde, elinde pound olan yatırımcının, Türkiye’de gayrimenkul almaya başladığı ifade ediliyor.

Bir ay önce 55.000 pound olan evlerin şimdilerde 37.000 pounda kadar düştüğünü aktaran The Guardian, “2017 yılının Ağustos ayında bir pound 4.5 liraya denk gelirken bu yılın haziran aylarında 6.3 TL alınıyordu. Fakat geçtiğimiz hafta 9 liranın altına işlem gördü. Bu durum altına hücum benzeri bir harekete sebebiyet verdi. Bu hafta Orta Doğu’dan varlıklı yatırımcılar İstanbul’a giden uçakları tamamen doldurdu. Almanya’da ve başka ülkelerde yaşayan Türk çalışanlar, bu süreçte yatırım yapmak için fırsat kolluyor” ifadesini kullandı.

ABD-Türkiye krizini dünya böyle gördü... İngilizlerin zil takıp oynamadığı kaldı!
Gazetenin haberinde Bodrum ve Marmaris gibi tatil beldelerinde artış olduğu da ifade edilirken, Türk emlak piyasası hakkında bilgi veren PropertyTurkey.com’un yöneticisi Cameron Deggin, “Şu an pazar çok hareketli. Normalde günde 50 kişi bizimle iletişime geçiyor ve internet sitemizi yaklaşık 2.500 kişi ziyaret ediyordu fakat son birkaç günde bu rakamlar ikiye çıktı” yorumunu yaptı.Yerel emlakçılarla konuşan The Guardian editörü Brignall, “Bu hafta telefonlar susmak bilmedi. Bölgedeki İngilizler ve ayrıca Almanya’da yaşayan Türkler çok rağbet gösteriyor” dedi.

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