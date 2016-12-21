Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Aralık 2016 Çarşamba 07:08

Fırat Kalkanı Harekâtı

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik süren Fırat Kalkanı Harekâtı’nda, El Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlandı.

Fırat Kalkanı Harekâtı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

MUHALİF UNSURLARCA YOĞUN ATEŞ DESTEĞİYLE EL BAB-HALEP YOLUNDA TAM KONTROL SAĞLANDI

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI UÇAKLARI, EL BAB'DAKİ DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT 48 HEDEFİ İMHA ETTİ

TSK'YA AİT ARACIN GEÇİŞİ ESNASINDA EYP PATLAMASI SONUCU DÖRT ASKER HAFİF YARALANDI

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik süren Fırat Kalkanı Harekâtı’nda, El Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekât sürüyor.

Harekâtın 120'nci günündeki çatışmalarda muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlandı.

Terör örgütü DEAŞ hedefleri ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınırken, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından El Bab bölgesinde belirlenen DEAŞ'a ait 48 hedef imha edildi.

TSK'ya ait bir aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu 4 asker hafif yaralandı. Ayrıca El Bab bölgesinde bulunan, terör örgütü DEAŞ tarafından tuzaklanan 53 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Fırat Kalkanı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Regl Olduğu İçin Sürgün Edildi, Öldü Regl Olduğu İçin Sürgün Edildi, Öldü
AB'den Gümrük Birliği Açıklaması AB'den Gümrük Birliği Açıklaması
Rus Büyükelçi Karlov'un Silahlı Saldırıda Öldürülmesi Rus Büyükelçi Karlov'un Silahlı Saldırıda...
Japonya 9 Milyar Dolarlık Nükleer Santrali Kapatıyor Japonya 9 Milyar Dolarlık Nükleer Santrali Kapatıyor
Irak'ta Sığınmacı Kampında Yangın Irak'ta Sığınmacı Kampında Yangın
İngiltere’de Kamu Borcu Bin 655 Trilyon Sterline Yükseldi İngiltere’de Kamu Borcu Bin 655 Trilyon Sterline...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Regl Olduğu İçin Sürgün Edildi, Öldü

Haberi Oku