MUHALİF UNSURLARCA YOĞUN ATEŞ DESTEĞİYLE EL BAB-HALEP YOLUNDA TAM KONTROL SAĞLANDI

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI UÇAKLARI, EL BAB'DAKİ DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT 48 HEDEFİ İMHA ETTİ

TSK'YA AİT ARACIN GEÇİŞİ ESNASINDA EYP PATLAMASI SONUCU DÖRT ASKER HAFİF YARALANDI

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik süren Fırat Kalkanı Harekâtı’nda, El Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekât sürüyor.

Harekâtın 120'nci günündeki çatışmalarda muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlandı.

Terör örgütü DEAŞ hedefleri ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınırken, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından El Bab bölgesinde belirlenen DEAŞ'a ait 48 hedef imha edildi.

TSK'ya ait bir aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu 4 asker hafif yaralandı. Ayrıca El Bab bölgesinde bulunan, terör örgütü DEAŞ tarafından tuzaklanan 53 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.