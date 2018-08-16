Fırat Kalkanı bölgesinde Türk lirasına destek sürüyor

Fırat Kalkanı Harekatı’yla terör örgütlerinden arındırılan ilk kent merkezi Cerablus’ta Suriyeliler, Türk ekonomisine destek için ellerindeki dövizleri Türk lirasına çeviriyor.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde halk, mayıs ayında "Türkiye ve Türk lirasına sahip çık" kampanyası başlattı.

Türk lirasının değerinin artmasına katkı sağlamak isteyen Suriyeliler, ellerindeki dövizleri Türk lirasına çevirdi. Halihazırda kampanyaya tüccarlar da destek vermeye başladı.

Tüccar Firas Hayderi, "Bugün Cerabluslu tüccarlar olarak Türk ekonomisine destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

"Türkiye’nin 8 yıldır bizlere verdiği barınma ve sağlık desteklerine kıyasla dövizlerimizi bozdurmanın basit bir destek olduğunu düşünüyoruz." diyen Hayderi, güçleri yettiğince Türkiye'nin yanında duracaklarını vurguladı.

Döviz bozdurmaya gelen Muhammed Arac da "Allah’tan Türkiye’nin bu sıkıntıdan bir an önce kurtulmasını diliyorum." ifadesini kullandı.