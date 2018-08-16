banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89442
ALTIN
220.068
DOLAR
5.7990
STERLİN
7.2927
EURO
6.5945
Cumhurbaşkanı Akıncı hükümet ortaklarıyla görüşüyor
AKINCI HÜKÜMET ORTAKLARIYLA GÖRÜŞÜYOR
“Faiz indirimine gidilmesi gerekiyor”
''FAİZ İNDİRİMİNE GİDİLMESİ GEREKİYOR''
TBMM Başkanı Binali Yıldırım KKTC’den ayrıldı
YILDIRIM KKTC’DEN AYRILDI
Rus çiftin çantası kim çaldı?
RUS ÇİFTİN ÇANTASINI KİM ÇALDI?
banner282

Fırat Kalkanı bölgesinde Türk lirasına destek sürüyor

n ilk kent merkezi Cerablus’ta Suriyeliler, Türk ekonomisine destek için ellerindeki dövizleri Türk lirasına çeviriyor.

Fırat Kalkanı bölgesinde Türk lirasına destek sürüyor

n ilk kent merkezi Cerablus’ta Suriyeliler, Türk ekonomisine destek için ellerindeki dövizleri Türk lirasına çeviriyor.

16 Ağustos 2018 Perşembe 11:56
Fırat Kalkanı bölgesinde Türk lirasına destek sürüyor

Fırat Kalkanı Harekatı’yla terör örgütlerinden arındırılan ilk kent merkezi Cerablus’ta Suriyeliler, Türk ekonomisine destek için ellerindeki dövizleri Türk lirasına çeviriyor.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde halk, mayıs ayında "Türkiye ve Türk lirasına sahip çık" kampanyası başlattı.

Türk lirasının değerinin artmasına katkı sağlamak isteyen Suriyeliler, ellerindeki dövizleri Türk lirasına çevirdi. Halihazırda kampanyaya tüccarlar da destek vermeye başladı.

Tüccar Firas Hayderi, "Bugün Cerabluslu tüccarlar olarak Türk ekonomisine destek olmaya çalışıyoruz." dedi. 

"Türkiye’nin 8 yıldır bizlere verdiği barınma ve sağlık desteklerine kıyasla dövizlerimizi bozdurmanın basit bir destek olduğunu düşünüyoruz." diyen Hayderi, güçleri yettiğince Türkiye'nin yanında duracaklarını vurguladı.

Döviz bozdurmaya gelen Muhammed Arac da "Allah’tan Türkiye’nin bu sıkıntıdan bir an önce kurtulmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'daki Yağışların Yol Açtığı Felaketlerde Ölenlerin Sayısı 80’i Aştı
Hindistan'daki Yağışların Yol Açtığı Felaketlerde Ölenlerin Sayısı 80’i Aştı
İran'da Tarikat Mensuplarına 85 Yıl Hapis Cezası
İran'da Tarikat Mensuplarına 85 Yıl Hapis Cezası
ABD ve Rusya arasında gizemli uydu krizi
ABD ve Rusya arasında gizemli uydu krizi
ABD medyasından Trump'a karşı özgür basın kampanyası
ABD medyasından Trump'a karşı özgür basın kampanyası
İngiltere'de Türk Lirası'na artan talebin karşılanmasında zorluk yaşanıyor
İngiltere'de Türk Lirası'na artan talebin karşılanmasında zorluk yaşanıyor
Sisi, “Para Karşılığı Vatandaşlık Yasası“nı onayladı
Sisi, “Para Karşılığı Vatandaşlık Yasası“nı onayladı
İtalya'nın Cenova kentinde OHAL
İtalya'nın Cenova kentinde OHAL
Trump, eski CIA Direktörü Brenan'ın güvenlik iznini iptal etti
Trump, eski CIA Direktörü Brenan'ın güvenlik iznini iptal etti
Nijer'de koleradan ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi
Nijer'de koleradan ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi
Dolara alternatif yeni para birimi
Dolara alternatif yeni para birimi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim