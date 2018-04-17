Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Heyeti Tbmm\'de

TBMM, 17 Nisan 18 (.): TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "Suriye olsun, Kıbrıs olsun, AB ile ilişkilerimiz olsun Finlandiya\'yı her zaman yanımızda gördüğümüz için büyük mutluluk duyuyoruz.

Bozkır, Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Matti Vanhanen ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Tören Ara Salonu\'ndaki görüşmede konuşan Bozkır, Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı ve eski Başbakan Matti Vanhanen ile beraberindekileri Türkiye\'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye ve Finlandiya\'nın iki dost ülke olduğunu, Finlandiya\'nın Türkiye\'nin siyasi hayatında her zaman yeri olan bir ülke olduğunu ifade eden Bozkır, şöyle konuştu:

"Suriye olsun, Kıbrıs olsun, AB ile ilişkilerimiz olsun Finlandiya\'yı her zaman yanımızda gördüğümüz için büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyadaki sorunlara çözüm bulma amacına yönelik Finlandiya ile yürüttüğümüz BM bünyesindeki arabuluculuk sistemi içinde birlikte çaba sarfediyoruz. Ziyaret vesilesiyle AB üyeliği müzakere sürecini ve Suriye\'deki son gelişmelere ilişkin fikir teatisinde bulunduk. Ümit ediyoruz ki Türkiye ile Finlandiya arasında parlamenter düzeyde başlattığımız bu yakın ilişkiyi devam ettirmek istiyoruz. Parlamenter demokrasi artık dünyada çok önemli bir mekanizma haline gelmiştir. Konuklarımıza tekrar teşekkür ediyorum."

Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Vanhanen de Türkiye ile Finlandiya arasındaki ilişkinin şimdiye kadar güçlü bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Finlandiya\'dan Türkiye\'ye parlamenter düzeyde daha önce de ziyaretlerin gerçekleştiğini anımsatan Vanhanen, "Türkiye\'de 2016 yılı Temmuz ayında gerçekleşen darbe teşebbüsünü Finlandiya kınamıştır. Biz Parlamento olarak bu durum karşısında gerçekten şok olduk. İki ülkenin ileride de birbirini anlaması için çaba göstereceğiz. Şu anda zorlu bir dünyada yaşamaktayız. Suriye krizi ve Türkiye\'nin pozisyonu bu anlamda bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

(AA/HUR/GUR)