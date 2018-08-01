banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97098
ALTIN
193.959
DOLAR
4.9266
STERLİN
6.4695
EURO
5.7592
Yarın 2 saat elektrikler kesilecek...
Yarın 2 saat elektrikler kesilecek...
Dikkat yarın o bölgelerde elektrikler kesilecek...
Yarın 7 saat o bölgeye...
Hırsızlık yaptığı yerde bulundu
HIRSIZLIK YAPTIĞI YERDE BULUNDU
Umuda yolculuk yalan oldu
UMUDA YOLCULUK YALAN OLDU
banner282
Flaş Haber
Umuda yolculuk yalan oldu
Kapat

Finlandiya'da Sığınmacının Sınır Dışı Edilmesine Uçakta Protesto!

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir sığınmacının sınır dışı edilmesi aktivist Aino Pennanen tarafından protesto edildi.

Finlandiya'da Sığınmacının Sınır Dışı Edilmesine Uçakta Protesto!

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir sığınmacının sınır dışı edilmesi aktivist Aino Pennanen tarafından protesto edildi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:42
Finlandiya'da Sığınmacının Sınır Dışı Edilmesine Uçakta Protesto!

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir sığınmacının sınır dışı edilmesi aktivist Aino Pennanen tarafından protesto edildi.
Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin haberine göre, dün Vantaa Havalimanından Helsinki-Berlin seferini yapan ve sınır dışı edilecek bir sığınmacıyı taşıyan Finnair Havayollarına ait uçak, aktivist  ve Yeşiller Partisi Görevlisi Pennanen'in protestosu nedeniyle gecikmeli kalktı. 
Facebook hesabı üzerinden canlı yayın yapan Pennanen, ''sığınmacının zorla götürüldüğünü'' belirterek sınır dışı kararının durdurulması çağrısında bulundu. 
Pennanen, eylemini önceden planlamadığını ve sınır dışı kararını şans eseri öğrendiğini ve sığınmacının hangi ülkeye götürüldüğünü bilmediğini kaydetti.
Finnair Havayolu İletişim Sözcüsü MariKanerva, olayı doğrularken, aktivistin polis eşliğinde uçaktan indirildiğini ve uçağın 10 dakikalık bir rötardan sonra sığınmacı ile birlikte yoluna devam ettiğini ifade etti. 
YOLCULARDAN DESTEK GÖREMEDİ
YLE'nin haberinde, Finli aktivistPennanen'in geçen hafta Göteborg- İstanbul uçağından Afgan sığınmacının indirilmesini sağlayan İsveçli aktivist Elin Ersson'un eylemine benzer bir protesto gerçekleştirdiği belirtildi. 
Uçaktaki Finli yolcuların Pennanen'e destek olmaması nedeniyle eylemin başarısızlıkla sonuçlandığı vurgulandı. 
Öte yandan geçen haftaki olayda, İsveçli aktivist Elin Ersson'un eylemine uçakta bulunan Türk yolcular destek vermiş, bu destek sonrası Ersson, gözyaşları içinde Türk yolculara teşekkür etmişti. 
 

banner288
Son Güncelleme: 01.08.2018 14:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika'da uçak düştü
Meksika'da uçak düştü
ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert'ten 'Papaz Branson' açıklaması
ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert'ten 'Papaz Branson' açıklaması
Kuzey Kore'nin İade Ettiği Asker Kalıntılarından Yalnızca Bir Künye Çıktı
Kuzey Kore'nin İade Ettiği Asker Kalıntılarından Yalnızca Bir Künye Çıktı
California'nın Kuzeyinde Yeni Orman Yangını
California'nın Kuzeyinde Yeni Orman Yangını
Apple'ın Net Kar Ve Geliri Arttı!
Apple'ın Net Kar Ve Geliri Arttı!
ABD'nin Londra Büyükelçiliği Kullanılmayan Eşyaları Açık Artırmaya Çıkarıyor...
ABD'nin Londra Büyükelçiliği Kullanılmayan Eşyaları Açık Artırmaya Çıkarıyor...
'Trump, Çin'e yönelik ek vergileri yükseltecek' iddiası
'Trump, Çin'e yönelik ek vergileri yükseltecek' iddiası
California'da yeni yangın alarmı
California'da yeni yangın alarmı
ABD'de kadınlar Trump yönetimini protesto etti
ABD'de kadınlar Trump yönetimini protesto etti
Peru'da iki tren çarpıştı...23 yaralı var
Peru'da iki tren çarpıştı...23 yaralı var

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim