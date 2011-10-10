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Financial Times:'Akdeniz'de Doğalgaz Gerginliği Artıyor''.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times, gerginliğin yükselmekte olduğu yazdı.

Financial Times:'Akdeniz'de Doğalgaz Gerginliği Artıyor''.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times, gerginliğin yükselmekte olduğu yazdı.

10 Ekim 2011 Pazartesi 15:25
Financial Times:'Akdeniz'de Doğalgaz Gerginliği Artıyor''.
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 İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times, gerginliğin yükselmekte olduğu Doğu Akdeniz’de bulunan doğalgazın, “bölgedeki ekonomi haritasının yeniden çizilmesine yol açacak kadar çok

olduğunu” yazdı.

Gazete bugünkü sayısında “Akdeniz’de Doğalgaz Kaynakları Gerginliği Artıyor” başlığı ile verdiği haberde, “adada çözüm beklentilerinin azaldığı bir dönemde” Türkiye’nin Rum yönetiminin petrol arama

çalışmalarına sert tepki gösterdiğini kaydetti.

Yeraltı zenginliği büyüklüğünden dolayı bölgedeki gerginlik yükseliyor, bu Güney Çin Denizi’ndeki enerji kaynaklarının aranmasında yaşanan yarışı anımsatıyor” denilen haberde, ABD Jeoloji

Araştırması’nda İsrail, Lübnan, Suriye ve Kıbrıs adasının kıyısı olduğu denizlerde 122,000 milyar ayak küp doğalgaz olabileceğini açıkladığı, Avrupa’ya en çok doğalgazı satan Cezayir’de ise 159,000

milyar ayak küp doğalgaz bulunduğuna işaret edildi.

Habere göre, bölgede kazı çalışmalarına başlayan Amerikan Nobel Enerji, Leviathan - 1 parselindeki doğalgazın, ihtiyacının yüzde 40’ını Mısır’dan ithal eden İsrail’i doğalgaz ihraç edecek duruma

geçirecek büyüklükte olacağını açıklamıştı.

Gazete, Rum yönetiminin, doğalgaz için sondaj çalışmalarında kendinden daha ileri aşamada olan İsrail’le bulunacak kaynakların değerlendirilmesi ve adada LNG tesisi kurulması için işbirliği arayışında

olduğunu da belirtti.

Rum tarafı ile İsrail arasındaki ilişkilerin derinleşmekte olmasına karşın Doğu Akdeniz ülkelerindeki anlaşmazlıkların devam ettiği kaydedilen haberde, deniz sınırları konusunda İsrail ve Lübnan’ın teknik

olarak halen savaşta olduğunu, Lübnan’ın Rum kesimi ile 2005’te deniz suları sınırları konusunda yaptığı anlaşmanın ise Lübnan Meclisi tarafından onaylanmadığı kaydedildi.

Türkiye’nin Piri Reis Gemisi ile Doğu Akdeniz’de doğalgaz için sismik araştırmaya başladığına da işaret eden gazete, “Türkiye’nin herhangi bir girişimini engellemek için Rum kesiminin iki blokta daha

doğalgaz arama girişimi bulunduğunu kaydetti. Söz konusu bloklarda doğalgaz arama çalışmalarını Gazprom ve Fransa’nın GDF Suez şirketinin üstlenebileceği” ifade edildi.

Haberde; “Ortada dolaşan büyük miktarlar - ve ayni oranda artan gerginlik - gözönünde tutulduğunda, Doğu Akdeniz tartışmasız olarak dünyanın hassaslaşan bölgelerinden biri haline geldi” ifadesine

yer verildi.

Son Güncelleme: 10.10.2011 15:25
Anahtar Kelimeler:
İngiltereDoğalgazYeraltıGazete
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