"Filistinlilerin Özgürlük Umudu “büyük Dönüş Yürüyüşü“

YÜRÜYÜŞ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖSTERİLERİ TAKİP EDEN GAZETECİ, İSRAİL'İN ACIMASIZ SALDIRILARINI KANITLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI MEYDANLARDA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU



On binlerce Filistinli, Gazze Şeridi'ne uygulanan gayri meşru ablukanın kaldırılması ve topraklarından zorla sürülen 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin yurtlarına dönüşüne izin verilmesi talebiyle 30 Mart'tan bu yana Gazze-İsrail sınırında beş farklı noktada barışçıl gösteriler düzenliyor.



"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başlangıç tarihi olarak 30 Mart seçildi. Bu tarihin seçilmesinin nedeni 30 Mart 1976'da İsraillilerin Celile bölgesinde yaşayan Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koyduğu ve Filistinliler tarafından "Toprak Günü" olarak ilan edilen olayın yıl dönümü olması.



Binlerce Filistinli, 65 kilometrelik İsrail-Gazze sınırındaki, Gazze'nin kuzeyi, Gazze şehri, Gazze'nin ortası, Han Yunus ve Refah olmak üzere 5 ayrı bölgede gösteriler düzenleniyor.



Filistinliler, gösterilerini İsrail'in kuruluş yıl dönümü ve "Büyük Felaket" adını verdikleri "Nekbe"nin tarihi olan 15 Mayıs'a kadar sürdürmeyi planlıyor.



Gösterilerin mayıs ayı ortasına kadar devam ettirilmesinin bir diğer nedeni de ABD'nin 14 Mayıs'ta Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planına tepki göstermek.



FİLİSTİNLİLERİN İKİ ÖNEMLİ TALEBİ VAR



"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan Filistinlilerin birinci talebi, Hamas'ın 2006'daki seçimi kazanmasının ardından bu yana devam eden İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı gayri meşru ablukanın kaldırılması.



İsrail'in hava, kara ve denizden uyguladığı gayri insani abluka sebebiyle Gazze'de yaşayan yaklaşık 2 milyon kişi zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.



Abluka nedeniyle Gazze ekonomisi zor günlerden geçiyor. İşsizliğin yüzde 44'e ulaştığı Gazze'de halkın yarısından fazlası da yoksul. Günün sadece dörtte birinde şehre elektrik verilebiliyor. Enerji krizi nedeniyle fabrikaların bazıları kapanırken, bazı fabrikalarda kapasitesinin çok altında üretim yapıyor.



Göstericilerin dile getirdiği bir diğer talep ise İsrail'in kuruluş yılı olan 1948'den bu yana zorla yerlerinden edilen 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin topraklarına geri dönüşüne izin verilmesi.

İsrail yönetimi, 1948'den bu yana milyonca Filistinliyi zorla topraklarından çıkardı. Bugün itibarıyla yarısından fazlası ülke dışında olan 5 milyondan fazla Filistinli mülteci bulunuyor. Bu mültecilerin, 1,3 milyona yakını Gazze'de, 800 bine yakını ise işgal altındaki Batı Şeria'da yaşarken, geri kalan Filistinli mülteciler ise komşu ülkeler Suriye, Lübnan ve Ürdün'de bulunuyor.



Filistinli mülteciler, İsrail işgali nedeniyle uzun yıllar önce zorla çıkarıldıkları topraklarına geri dönemiyor.



ÖZGÜRLÜK İÇİN ÖLÜMÜ GÖZE ALIYORLAR





İsrail askerlerinin göstericilere karşı gerçek mermiyle ateş açma da dahil olmak üzere uyguladığı orantısız güç kullanımına rağmen binlerce Filistinli özgürlüklerini kazanmak ve seslerini dünyaya duyurmak umuduyla başlattıkları barışçıl gösterilerinden vazgeçmiyor.Göstericilerin özgürlükleri için ölümü bile göze alması İsrail askerlerinin daha da saldırganlaşmasına sebep oluyor.Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde aralarında 2 gazeteci ve 18 yaş altındaki 5 kişinin de bulunduğu 46 Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu.İsrail askerlerinin orantısız güç kullanımı yüzünden 6 binden fazla Filistinli de yaralandı. Yaralılardan bin 700'e yakını İsrail askerlerinin gerçek mermilerinin hedefi oldu.Gazze'deki hastanelerden alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle vurduğu 17 Filistinlinin kolu veya bacağı kesildi.Gösterilerin "İsrail'in güvenliğine tehdit oluşturduğunu" ileri süren Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'nin karşısında yaşayan İsraillilerin "güvenliğini sağlamak" amacıyla sınıra yaklaşan Filistinlilere yönelik gerçek mermi kullanıldığını iddia ediyor.Ancak Filistin tarafı, gösterilerde İsrail askerleri tarafından vurulan bazı Filistinlilerin sınırdan İsrail'in belirlediği mesafeden çok daha uzakta olmalarına rağmen keskin nişancılar tarafından vurulduğunu dile getiriyor.İSRAİL SALDIRILARINI DÜNYAYA DUYURMAK İSTERKEN ŞEHİT DÜŞTÜÖte andan Filistinlilerin İsrail tarafından sürgün edildikleri evlerine dönmek için başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında gerçekleştirilen gösterileri takip eden gazeteci Ahmed Ebu Hüseyin, İsrail'in acımasız saldırılarını kanıtlamak için çıktığı meydanlarda kurşunların hedefi oldu.İsrail ordusunun "vahşi yüzünü" gözler önüne sermek için Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ebu Safiyye bölgesinde Filistinlilerin düzenlediği gösterilerde daima hazır bulunan 24 yaşındaki Ebu Hüseyin, İsrail güçlerinin sivil ve barışçıl göstericilere karşı işlediği suçları ilk anda belgelemek için çabalıyordu.Arkadaşlarının, işlediği suçların belgelenmesinden rahatsız olan İsrail askerlerine hedef olmamak için sınıra çok fazla yaklaşmaması uyarısında bulunduğu Ebu Hüseyin, 13 Nisan günü yine olayların nabzını tutmak için korkusuzca çıktığı meydanlarda saatler sonra İsrail kurşunlarının hedefi olacağından habersizdi.Büyük bir özveriyle işini yaparken İsrailli keskin nişancı tarafından karnından vurularak Eş-Şifa Sağlık Kompleksi'ne kaldırılan Ebu Hüseyin, 15 Nisan'da sağlık durumunun kritik olması nedeniyle Batı Şeria'daki hastanelerden birine sevk edildi.Durumu ağırlaşınca buradaki doktorların da İsrail'in Medisra Center Hastanesi'ne naklettiği Ebu Hüseyin, 25 Nisan'da tüm hayallerine ve sevdiklerine veda etti.