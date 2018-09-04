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Filistinlilerden Abd\'nin Unrwa Kararını Protesto

Ramallah, 4 Eylül 18 (.): Filistinliler, ABD\'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararını protesto etti.

Filistinlilerden Abd\'nin Unrwa Kararını Protesto

Ramallah, 4 Eylül 18 (.): Filistinliler, ABD\'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararını protesto etti.

04 Eylül 2018 Salı 13:36
Filistinlilerden Abd\'nin Unrwa Kararını Protesto

Ramallah, 4 Eylül 18 (.): Filistinliler, ABD\'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararını protesto etti.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Amerikan Evi’nin (American House) önünde toplanan bir grup Filistinli, taşıdıkları döviz ve Filistin bayraklarıyla ABD’nin Filistin davasına ilişkin politikasını protesto etti.

Filistinli grup, ABD’nin Kudüs Başkonsolosluğuna bağlı Amerikan Evi’nin kapatılmasını ve Amerikalı görevlilerin Batı Şeria’dan kovulması talebinde bulundu.

Protestocu grup adına AA muhabirine açıklamalarda bulunan İsam Ebubekir, ABD’nin Filistin topraklarındaki varlığından memnun olmadıklarını belirtti.

ABD’nin İsrail yanlısı olduğunu ve İsrail ile birlikte Filistinli mülteci sorununu ortadan kaldırmaya çalıştığını belirten Ebubekir, “Bugün burada Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkına bağlı olduğumuzu ve Filistinli mültecilerin yurtlarına dönene kadar UNRWA’nın varlığının korunması gerektiğini ifade etmek için buradayız.” dedi.

Bir süre ABD karşıtı slogan atan Filistinli grup daha sonra ABD Başkanı Donald Trump’ın fotoğraflarını ateşe verdi.

Batı Şeria\'nın Ramallah kentinde 2010 yılında kurulan Amerikan Evi, kendi ifadelerine göre bölgede ABD kültürünü yaymayı hedefliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, cuma günü yaptığı açıklamada, ABD\'nin UNRWA\'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949\'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze\'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. BM Genel Kurulunun 1948\'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

(AA/FEZ)
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