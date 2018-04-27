Filistinliler Sürüldükleri Evlerine Dönme Ve Ablukanın Kaldırılması Talebiyle Yürüyor

Kudüs, 27 Nisan 18 : Filistinlilerin İsrail tarafından sürgün edilmeleri neticesinde evlerine dönme ve Gazze\'ye uygulanan ablukanın kaldırılması için "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla başlattıkları cuma gösterileri bugün beşinci haftasına girdi.

Filistinliler, Gazze Şeridi\'ne yönelik gayri meşru İsrail ablukasının kaldırılması ve İsrail tarafından topraklarından zorla sürülen 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin yurtlarına dönüşüne izin verilmesi talebiyle 30 Mart\'tan bu yana Gazze sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor. İsrail askerleri ise Filistinlilerin haklı taleplerine gerçek mermilerle cevap veriyor.

Filistinliler bu barışçıl gösterileri mayıs ayı ortasına kadar devam ettirmeyi planlanıyor.

Gazze\'deki binlerce Filistinli, 30 Mart 1976\'da İsraillilerin Celile bölgesinde yaşayan Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koyduğu ve Filistinliler tarafından "Toprak Günü" olarak ilan edilen olayın yıl dönümünde başlayan ve devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini sürdürüyor.

Filistinliler, 67 kilometrelik İsrail-Gazze sınırında 5 farklı bölgede düzenledikleri gösterilerini İsrail\'in kuruluş yıl dönümü ve "Büyük Felaket" adını verdikleri "Nekbe"nin tarihi olan 15 Mayıs\'a kadar sürdürmeyi planlıyor.

Gösterilerin mayıs ayı ortasına kadar devam ettirilmesinin bir diğer nedeni de ABD\'nin 14 Mayıs\'ta Tel Aviv\'deki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıma planına tepki göstermek.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan Filistinlilerin iki önemli talebi bulunuyor.

Bunlardan birincisi, Hamas\'ın 2006\'daki seçimi kazanmasının ardından bu yana devam eden İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne uyguladığı gayri meşru ablukanın kaldırılması.

İsrail\'in hava, kara ve denizden uyguladığı gayri insani abluka sebebiyle Gazze\'de yaşayan yaklaşık 2 milyon kişi zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Abluka nedeniyle Gazze ekonomisi zor günlerden geçiyor. İşsizliğin yüzde 44\'e ulaştığı Gazze\'de halkın yarısından fazlası da yoksul. Günün sadece dörtte birinde şehre elektrik verilebiliyor. Enerji krizi nedeniyle fabrikaların bazıları kapanırken, bazı fabrikalarda kapasitesinin çok altında üretim yapıyor.

Göstericilerin dile getirdiği bir diğer talep ise İsrail\'in kuruluş yılı olan 1948\'den bu yana zorla yerlerinden edilen 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin topraklarına geri dönüşüne izin verilmesi.

İsrail yönetimi, 1948\'den bu yana milyonca Filistinliyi zorla topraklarından çıkardı. Bugün itibariyle yarısından fazlası ülke dışında olan 5 milyondan fazla Filistinli mülteci bulunuyor. Bu mültecilerin, 1,3 milyona yakını Gazze\'de, 800 bine yakını ise işgal altındaki Batı Şeria\'da yaşarken, geri kalan Filistinli mülteciler ise komşu ülkeler Suriye, Lübnan ve Ürdün\'de bulunuyor.

Filistinli mülteciler, İsrail işgali nedeniyle uzun yıllar önce zorla çıkarıldıkları topraklarına geri dönemiyor.

FİLİSTİNLİLERİN HAKLI TALEPLERİNE İSRAİL GERÇEK MERMİYLE KARŞILIK VERİYOR

Filistinliler, haklı taleplerinin yerine getirilmesi ve dünyaya seslerini duyurmak için gösterilere devam ederken, İsrail tarafı ise bu taleplere gerçek mermiyle cevap veriyor.

Filistin\'deki son seçimleri kazanan Hamas\'ın kontrolünde bulunan Gazze\'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 30 Mart\'tan bu yana devam eden gösterilerde 42 Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu. Şehit olanlar arasında 30 yaşındaki Yasir Murteca ve 24 yaşındaki Ahmed Ebu Hüseyin adlı iki Filistinli gazeteci de bulunuyor.

Birleşmiş Milletler\'in (BM) yayımladığı rapora göre, 30 Mart\'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail\'in orantısız güç kullanımı nedeniyle 5 bin 511 Filistinli yaralandı. Bunlardan bin 499\'u İsrail askerlerinin gerçek mermilerinin hedefi oldu. Yaralılardan 2 bin 596\'sı Gazze\'deki hastanelere kaldırıldı.

Gazze\'deki hastanelerden alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle vurduğu 17 Filistinlinin kolu veya bacağı kesildi.

İSRAİL ASKERLERİ KADIN ÇOCUK AYRIMI YAPMIYOR

Gazze\'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, gösterilerde İsrail askerlerinin saldırısı sonucu şehit olan Filistinlilerden 4\'ü 18 yaş altındaydı.

BM raporunda ise gösterilerde İsrail askerlerinin orantısız güç kullanımı nedeniyle yaralananların 454\'ünün çocuk, 130\'unun da kadın olduğu belirtildi.

Gösterilerin "İsrail\'in güvenliğine tehdit oluşturduğunu" ileri süren Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi\'nin karşısında yaşayan İsraillilerin "güvenliğini sağlamak" amacıyla sınıra yaklaşan Filistinlilere yönelik gerçek mermi kullanıldığını iddia ediyor.

Ancak Filistin tarafı, gösterilerde İsrail askerleri tarafından vurulan bazı Filistinlilerin sınırdan İsrail\'in belirlediği mesafeden çok daha uzakta olmalarına rağmen keskin nişancılar tarafından vurulduğunu dile getiriyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)