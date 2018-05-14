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Filistinliler “Milyonluk Yürüyüş“ İçin Gazze Sınırında Toplanıyor...

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek isteyen Filistinliler,

Filistinliler “Milyonluk Yürüyüş“ İçin Gazze Sınırında Toplanıyor...

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek isteyen Filistinliler,

14 Mayıs 2018 Pazartesi 10:24
Filistinliler “Milyonluk Yürüyüş“ İçin Gazze Sınırında Toplanıyor...

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek isteyen Filistinliler, "milyonluk yürüyüş" için Gazze sınırında toplanmaya başladı.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler bugün ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını, yarın da Nekbe'nin 70. yılını protesto etmek için gerçekleştirilecek "milyonluk yürüyüş"e hazırlanıyor.

İSRAİL ÇADIRLARI ATEŞE VERMEYE ÇALIŞTI

İsrail ordusunun, sınırda kurulan çadırları insansız hava aracıyla (İHA) ateşe vermeye çalıştığı, Filistinli grupların yangına kısa sürede müdahale ettiği ifade edildi. 

İsrail güçlerinin ayrıca İHA'lardan attıkları yakıcı maddelerle, Filistinlilerin Gazze sınırına yığdıkları araç lastiklerini ateşe verdiği belirtildi.  

GAZZE'DE GENEL GREV

Öte yandan Gazze'nin tüm şehirlerinde ilan edilen genel grev kapsamında kamu ve özel tüm kurumlarda milyonluk yürüyüş dolayısıyla iş bırakıldı. 

Filistinli gruplar, işgal altındaki Doğu Kudüs başta olmak üzere, işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde Nekbe ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması nedeniyle ABD ve İsrail'in protesto edilmesi çağrısında bulunmuştu. 

Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını duyurarak, başkent Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) olarak nitelediği, İsraillilerin ise "İsrail'in kuruluş yıl dönümü" olarak kutladığı 14 Mayıs tarihinde Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. Karar, bölgesel, uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) büyük tepkiyle karşılanmıştı. 

"NEKBE" NEDİR? 

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

Sosyal medya paylaşım sitesi Twitter’da İsrail’in kuruluşunun 70. yılını kutlayan İsraillilere karşı, işgal altındaki Filistinliler başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış durumda olan milyonlarca Filistinli #Nakba70 etiketiyle karşı bir kampanya başlattı.

Filistinliler, İsrail’in kuruluşunu Nekbe yani “Büyük Felaket” olarak adlandırıyor. Vatanlarını kaybederek mülteci konumuna düşen milyonlarca Filistinlinin, protesto gösterileriyle andığı bugün, dünyanın 46 ülkesinde de düzenlenecek olan gösterilerle protesto edilecek.

İsraillilerin #Israel70 hashtagine karşı dünya genelinde Filistinlilerin başlattığı #Nakba70 etiketi üzerinden ABD ve İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik ihlal ve dayatmalara karşı tepki yağdı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşu ve basın organlarının destek verdiği #Nakba70 etiketinin dünya gündeminde öne çıkması bekleniyor.

Donald Trump Başkanlığındaki ABD Yönetimi, 6 Aralık 2017’de Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını duyurarak, Başkent Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) olarak nitelediği, İsraillilerin ise İsrail’in kuruluş yıl dönümü olarak kutladığı 14 Mayıs tarihinde Kudüs’e taşıyacağını açıklamıştı. Karar, bölgesel, uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Filistinliler, İsrail'in, 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe olarak anıyor.


Son Güncelleme: 14.05.2018 13:41
Anahtar Kelimeler:
FilistinGazzeBüyükYürüyüş
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