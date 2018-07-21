Filistinli şehidin naaşı Türk bayrağına sarıldı

İsrail askerleri tarafından Gazze sınırındaki gösterilerde vurularak şehit olan Muhammed Şerif Bedvan'ın naaşı Türk bayrağına sarılarak son yolcuğuna uğurlandı.

27 yaşındaki Muhammed Şerif Bedvan, Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen işgal karşıtı gösterilerde şehit oldu.

Bedvan gösterilere katılmak üzere evden her çıkışında ailesi, akrabaları ve arkadaşlarına şehit olduğu takdirde naaşının Türk bayrağına sarılmasını vasiyet ediyordu.

"Şehit olduğu takdirde üzerine Türk bayrağı örtülmesini isterdi."

Şehidin amcasının oğlu İyhab Bedvan, "Muhammed her zaman şehit olduğu takdirde üzerine Türk bayrağı örtülmesini isterdi." dedi.

İyhab Bedvan, şehidin Türkiye'yi çok sevdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişiliğine hayran olduğunu belirterek, "Bana her zaman 'Keşke Türkiye'ye gidip Erdoğan'ı yüz yüze görebilsem' derdi." diye konuştu.

'Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı'nı çok seviyorum'

Bedvan'ın başlangıcından beri gösterilere gittiğini ve her gidişinde Türk bayrağı açtığını belirten İyhab Bedvan, "Bir defasında ona neden sürekli Türk bayrağı taşıyorsun dediğimde bana 'Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı'nı çok seviyorum. Erdoğan adil biri, kutsallarımızı ve İslam'ı savunan tek kişi' diye cevap vermişti." ifadelerini kullandı.

İyhab Bedvan, şehidin sürekli olarak kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin davasının ve Filistinlilerin savunucusu olduğunu söylediğini belirtti.

Filistinliler zaman zaman Türk bayrağı taşıyor

Gazze sınırındaki gösteriler sırasında Filistinliler zaman zaman Türk bayrağı veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerini taşıyor.

Daha önce Gazze sınırındaki gösteriler sırasında Türk bayrağı açtıktan sonra İsrail askerlerince vurularak yaralanan Filistinli genç Emin Selim, yaralanmasına rağmen Türk bayrağını elinden düşürmemiş ve Türkiye'nin Filistin'e desteğine bir teşekkür nişanesi olarak Türk bayrağı taşıdığını dile getirmişti.

İsrail, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek dün öğleden sonra Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuş, saldırılarda Muhammed Şerif Bedvan, Muhammed Ebu Ferhane, Şaban Ebu Hatır ve Mahmud Kışta şehit olmuştu.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'tan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu.