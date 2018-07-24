Filistinli gazetecilerden grotesto

Filistinli gazeteciler, İsrail'in Lübnan merkezli Filistin kanalı Al-Quds'ün ülkedeki faaliyetlerini yasaklamasını protesto etti.

Gazze'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi önünde toplanan gazeteciler, "Al-Quds kanalı nerede olursa olsun Filistinlilerin yanındadır" ve "Gerçekleri aktarmak suç değildir" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteride, uluslararası basın ve insan hakları kuruluşlarına İsrail'in Al-Quds kanalının ülkedeki faaliyetlerini yasaklama kararını çürütmeleri çağrısı yapıldı.

Al-Quds TV Gazze Ofisi Müdürü İmad el-İfranci, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden İsrail'in işlediği işgal, keyfi uygulamalar ve terör suçlarına karşı net bir duruş sergilenmesini talep etmek için burada toplandıklarını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı AvigdorLiberman'ın 3 Temmuz'da aldığı karara istinaden, İsrail'in terörle mücadele yasası gereğince Al-Quds TV'nin ülkedeki çalışmalarının yasaklandığı bildirilmişti.

Kudüs başta olmak üzere, abluka altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da ofisleri bulunan Al-Quds TV, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdeki gelişmeleri de muhabirleri aracılığıyla anlık olarak ekranlarına taşıyordu.

Al-Quds TV, diasporadaki Filistinli iş adamları ve önde gelen şahsiyetler tarafından 2008'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kurulmuştu.

