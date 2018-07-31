Filistinli cesur kız Temimi: Türk Cumhurbaşkanı'na ve halkına teşekkür ediyorum

8 ay İsrail hapishanelerinde kalan Filistin’in cesur kızı Ahed et-Temimi, yaşadıklarını ve Türk halkına sevgisini TRT Haber'e anlattı.

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi Ahed et-Temimi, Filistin direnişinin sembol isimlerinden biri haline geldi. "Filistinli cesur kız" Temimi, İsrail askerlerine karşı gösterdiği cesur hareketleriyle hafızalara kazındı.

O cesaretinden dolayı 8 ay İsrail hapishanelerinde kalan Temimi, 29 Temmuz pazar günü özgürlüğüne kavuştu. 17 yaşındaki Temimi, TRT ekranlarından Türk halkına seslendi, Filistin direnişini, İsrail hapisanelerinde yaşadıklarını ve Türk halkına sevgisini TRT Haber muhabiri Mustafa Fatih Yavuz'a anlattı.

"Türk Cumhurbaşkanı'na ve halkına çok teşekkür ediyorum"

Temimi, Filistin direnişinde Türkiye’nin yerinin ayrı olduğunu da şu sözlerle anlattı:

"Türk Cumhurbaşkanı beni aradığında çok mutlu oldum. Moralimi çok yükseltti ve bana bütün Türk halkının arkamızda olduğunu söyledi. Gerçekten kendisine ve Türk halkına çok teşekkür ediyorum."

"Yaptığımdan pişman değilim, doğal bir tepkiydi"

Temimi, yaptıklarından pişman olmadığını şu sözlerle anlattı:

"Ben daha önceden de gözaltına alınabileceğimi düşünüyordum. Bu yaptığımdan pişman değilim ve bu doğal bir tepkiydi. Benim yerimde kim olsa aynı tepkiyi verirdi."

İsrail askerlerine neden karşı geldiğini anlattı:

"Bunu yaptım çünkü asker sokaktaki çocuklara ve gençlere ateş açmıştı. Ben tokat atmadan 5 dakika önce, 15 yaşındaki bir genci yüzünden vurmuştu. Yarası ağırdı, şehit olacaktı. Bunu yapmamda tüm bunlar bir nedendi. "

"Ebru Özkan'ı tanıdığıma çok memnun oldum"

Temimi, hapishanedeyken İsrail güçleri tarafından havaalanında gözaltına alınan Türk vatandaşı Ebru Özkan’la da tanıştı. Hatta Özkan, kendisine Türkçe öğretti

Ebru Özkan'ın Filistin davasına ciddi manada desteklediğini söyleyen Temimi şunları aktardı:

"Ben hapishanedeyken bir Türk kızını gözaltına almışlardı. Adı Ebru'ydu. Kendisini selamlıyorum çünkü Filistin davasını ciddi anlamda destekledi. Kendisini tanıdığıma çok memnun oldum. İnşallah bütün mahkumlar özgürlüklerine kavuşur."