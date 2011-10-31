Filistin'in üyeliği 80 milyon dolara mal oldu

Uluslararası camiada devlet olarak tanınma arayışı içerisinde olan Filistin yönetiminin UNESCO'ya yaptığı üyelik başvurusu kabul edildi. Ancak örgüt yaklaşık 80 milyon dolarlık ABD yardımını kaybedebilir.

Birleşmiş Milletler'in eğitim, bilim ve kültür alanlarında faaliyet gösteren örgütü UNESCO'nun Paris'teki merkezinde yapılan kritik oylamada, 193 üye ülkenin 3'te 2'sinin desteğini alan Filistin, UNESCO'nun 194. üyesi oldu. ABD ve İsrail, Filistin'in üyeliğine karşı lobi faaliyeti yürütmüş, Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, UNESCO'nun Filistin'in başvurusunu bir daha düşünmesi gerektiğini, aksi takdirde örgüte sağladıkları kaynakları kesebileceklerini söylemişti.

UNESCO Genel Direktörü İrina Bukova'da bunu üzerine ABD’ye uyarı mesajı vererek, UNESCO'nun Afganistan ve Irak'ta dahil olmak üzere birçok ülkede Amerikan çıkarlarını savunduğunu ve Beyaz Saray'ın kurumdan uzaklaşmaması gerektiğini belirtmişti. Eylül ayında devlet olarak tanınma amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na başvuran Filistin yönetiminin, Güvenlik Konseyi başvurusu bu yüzden ABD tarafından veto edilmişti.

ABD YAPTIRIMDA BULUNAMADI Ancak UNESCO üyeliği için herhangi bir ülkenin veto hakkı olmadığı ve yalnızca 193 üye ülkenin üçte ikisinin onayı yeterli olduğu için ABD herhangi bir yaptırımda bulunamadı. Bu durumda da ABD anayasasında yer alan bir maddenin yeni bir krize yol açması an meselesi.

Çünkü anayasaya göre, Filistin'in UNESCO üyeliği halinde, Washington'un örgüte yaptığı maddi desteği kesmesi gerekecek. UNESCO yetkilileri endişeli çünkü ABD, örgütün bütçesinin yüzde 22'sini karşılıyor. Bu da yaklaşık 80 milyon dolara karşılık geliyor. Ayrıca ABD, her yıl yaklaşık 4 milyon dolar da ekstra projeler için örgüte para aktarıyordu. 2012'de kesilmesi beklenen bu paranın örgütte nasıl bir zarara yol açacağı henüz kestirilemiyor.