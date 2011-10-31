Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Filistin'in üyeliği 80 milyon dolara mal oldu

Uluslararası camiada devlet olarak tanınma arayışı içerisinde olan Filistin yönetiminin UNESCO'ya yaptığı...

Filistin'in üyeliği 80 milyon dolara mal oldu

Uluslararası camiada devlet olarak tanınma arayışı içerisinde olan Filistin yönetiminin UNESCO'ya yaptığı...

31 Ekim 2011 Pazartesi 15:15
Filistin'in üyeliği 80 milyon dolara mal oldu
banner238

Uluslararası camiada devlet olarak tanınma arayışı içerisinde olan Filistin yönetiminin UNESCO'ya yaptığı üyelik başvurusu kabul edildi. Ancak örgüt yaklaşık 80 milyon dolarlık ABD yardımını kaybedebilir.

Birleşmiş Milletler'in eğitim, bilim ve kültür alanlarında faaliyet gösteren örgütü UNESCO'nun Paris'teki merkezinde yapılan kritik oylamada, 193 üye ülkenin 3'te 2'sinin desteğini alan Filistin, UNESCO'nun 194. üyesi oldu. ABD ve İsrail, Filistin'in üyeliğine karşı lobi faaliyeti yürütmüş, Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, UNESCO'nun Filistin'in başvurusunu bir daha düşünmesi gerektiğini, aksi takdirde örgüte sağladıkları kaynakları kesebileceklerini söylemişti.

UNESCO Genel Direktörü İrina Bukova'da bunu üzerine ABD’ye uyarı mesajı vererek, UNESCO'nun Afganistan ve Irak'ta dahil olmak üzere birçok ülkede Amerikan çıkarlarını savunduğunu ve Beyaz Saray'ın kurumdan uzaklaşmaması gerektiğini belirtmişti. Eylül ayında devlet olarak tanınma amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na başvuran Filistin yönetiminin, Güvenlik Konseyi başvurusu bu yüzden ABD tarafından veto edilmişti.

ABD YAPTIRIMDA BULUNAMADI Ancak UNESCO üyeliği için herhangi bir ülkenin veto hakkı olmadığı ve yalnızca 193 üye ülkenin üçte ikisinin onayı yeterli olduğu için ABD herhangi bir yaptırımda bulunamadı. Bu durumda da ABD anayasasında yer alan bir maddenin yeni bir krize yol açması an meselesi.

Çünkü anayasaya göre, Filistin'in UNESCO üyeliği halinde, Washington'un örgüte yaptığı maddi desteği kesmesi gerekecek. UNESCO yetkilileri endişeli çünkü ABD, örgütün bütçesinin yüzde 22'sini karşılıyor. Bu da yaklaşık 80 milyon dolara karşılık geliyor. Ayrıca ABD, her yıl yaklaşık 4 milyon dolar da ekstra projeler için örgüte para aktarıyordu. 2012'de kesilmesi beklenen bu paranın örgütte nasıl bir zarara yol açacağı henüz kestirilemiyor.

Son Güncelleme: 31.10.2011 15:15
Anahtar Kelimeler:
ParisUluslararasıFilistinUNESCOBirleşmişMilletler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim