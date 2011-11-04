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Filistin'in BM üyeliğine yeni darbe

Fransa ve Kolombiya, Filistin'in üyelik oylamasına katılmayarak üyeliğe dolaylı olarak destek vermemiş olacak.

Filistin'in BM üyeliğine yeni darbe

Fransa ve Kolombiya, Filistin'in üyelik oylamasına katılmayarak üyeliğe dolaylı olarak destek vermemiş olacak.

04 Kasım 2011 Cuma 10:52
Filistin'in BM üyeliğine yeni darbe
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Fransa ve Kolombiya, Filistin'in üyelik oylamasına katılmayarak üyeliğe dolaylı olarak destek vermemiş olacak. Ayrıca, Almanya'nın da Filistin'in üyeliğini desteklemeyeceği öğrenildi.

 Bahsi geçen ülkeler tarafından henüz resmi olarak doğrulanmayan gelişme, BM Güvenlik Konseyi'nin kapalı bir oturumunda yaşandı. BM yetkilisine göre İngiltere, Fransa ve Kolombiyalı diplomatlar ülkelerinin takınacağı tavrı, Filistin'in üyeliği hakkındaki bir oturumda Güvenlik Konseyi üyelerine açıkladılar.

Aynı yetkili Almanya'nın da Filistin'in üyeliğini desteklemeyeceğini belirtirken, Almanya'nın hayır oyu kullanıp kullanmayacağını açıkladığını söyledi. ABD'nin Filistin'in talebini veto edeceğini açıklamış olması sebebiyle, diğer ülkelerin hangi yönde oy kullanacakları sürecin sonucunu değiştirmeyecek. Ancak İngiltere, Fransa ve Almanya'nın olumsuz tavır alacak olmaları, Avrupa ülkelerinden devlet olma yolunda destek toplamaya çalışan Filistin kanadı için bir darbe olarak yorumlandı.

Zira Filistin kanadı olabildiğince çok üyeden destek bularak Amerika'yı izole edip veto kararını gözden geçirmesini sağlamak amacındaydı. Filistin yönetiminin BM Güvenlik Konseyi'ne yaptıkları üyelik başvurusu konuyla ilgili bir komite tarafından inceleniyor.

Komitenin raporunu konseye önümüzdeki hafta teslim etmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 04.11.2011 10:52
Anahtar Kelimeler:
BmFilistinFransaAlmanyaÜyelik
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