Filistin-ürdün Arasında Konfederasyon Kurulması Tartışmaları





FİLİSTİN DIŞİŞLERİ BAKANI RİYAD EL-MALİKİ: "İŞGAL VE GAZZE ABLUKASI SONA ERMEDEN BİR KONFEDERASYON HAKKINDA GERÇEKÇİ OLARAK KONUŞAMAZSINIZ"İSPANYA DIŞİŞLERİ BAKANI JOSEP BORRELL: "TRUMP\'IN TEKLİFİNİ BİR TWEETTE GÖRMEDİĞİM SÜRECE HİÇBİR ŞEYE İNANMAM"Madrid, 5 Eylül 18 : Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ABD\'nin Filistin ve Ürdün arasında bir konfederasyon kurulması teklifinin, İsrail işgali sona ermeden tartışılamayacağını söyledi.Maliki, İspanyol mevkidaşı Josep Borrell ile dün Madrid\'deki Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Maliki, "İşgal ve Gazze ablukası sona ermeden bir konfederasyon hakkında gerçekçi olarak konuşamazsınız." dedi.Aynı zamanda halk oylamasına da gidilmesi gerektiğini ve Washington\'a arabulucu olarak güvenilemeyeceğini kaydeden Maliki, ABD\'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararının da bu planın kabulü amacıyla yapılan bir "baskı" olduğunu belirtti.İspanyol Dışişleri Bakanı Borrell de ABD\'nin ortaya attığı plana ilişkin soruya, "Trump\'ın teklifini bir tweette görmediğim sürece hiçbirşeye inanmam." cevabını verdi.Bakanlar Kurulunun cuma günkü toplantısında ülkesinin UNRWA\'ya yaptığı mali yardımı artırma kararı alacağını açıklayan Borrell, ayrıca ABD\'nin arabulucu olarak etkisiz hale geldiğini dile getirdi.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ramallah da "Peace Now" isimli sivil toplum örgütüyle gerçekleştirdiği görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump\'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt\'ın, kendisine Ürdün ile konfederasyon kurulması teklifinde bulunduğunu söylemişti.Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat ise "Ürdün\'ün Batı Şeria\'ya bağlanmasının imkansız olduğunu" belirtmişti.(AA/RU/gül)