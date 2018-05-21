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Filistin, Tutuklu Filistinlinin Ölmesini “cinayet” Olarak Nitelendirdi

Ramallah, 21 Mayıs 18 : Filistin, İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu  Aziz Aviysat\'ın (53) ölümünü

Filistin, Tutuklu Filistinlinin Ölmesini “cinayet” Olarak Nitelendirdi

Ramallah, 21 Mayıs 18 : Filistin, İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu  Aziz Aviysat\'ın (53) ölümünü

21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:25
Filistin, Tutuklu Filistinlinin Ölmesini “cinayet” Olarak Nitelendirdi
Ramallah, 21 Mayıs 18 : Filistin, İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu  Aziz Aviysat\'ın (53) ölümünü "cinayet" olarak nitelendirdi ve sorumluların yargı önüne çıkarılması için uluslararası taraflar ile mahkemeler nezdinde konunun takipçisi olacağını belirtti.
Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada Aviysat\'ın ölümünü "cinayet" olarak nitelendirdi ve  İsrail\'i kınadı.
Avisat\'ın ölümünden sorumlu olanların yargı önüne çıkarılması için konunun uluslararası taraflar ve mahkemeler nezdinde takip edileceği kaydedilen açıklamada, olayın tüm sorumlusunun İsrail olduğu vurgulandı. 
İsrail tarafından 2014 yılında tutuklanarak 30 yıl hapse mahkum edilen Aziz Aviysat, dün Remle Hapishanesi Hastanesinde kalp rahatsızlığı geçirmesinin ardından başka bir hastaneye nakledilmiş ve burada hayatını kaybetmişti.
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Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor. Bunlardan bin 500\'ünün sağlık sorunları olduğu ifade ediliyor.
(AA/ÖZ/ŞEB)

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