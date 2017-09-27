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27 Eylül 2017 Çarşamba 11:03

Filistin Interpol'e Üye Oldu

İsrail’in tüm engelleme çabalarına rağmen, Filistin’in Uluslararası Polis Teşkilatı'na (INTERPOL) üye olma çabalarının olumlu sonuçlandığı ve Filistin’in örgüte üye olduğu bildirildi.

Filistin Interpol'e Üye Oldu
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İSRAİL’İN ENGELLEME ÇABALARINA RAĞMEN, ÇİN’İN BAŞKENTİ PEKİN’DE YAPILAN TOPLANTIDA FİLİSTİN INTERPOL'E ÜYE OLDU

Kudüs, 27 Eylül 17 : İsrail’in tüm engelleme çabalarına rağmen, Filistin’in Uluslararası Polis Teşkilatı'na (INTERPOL) üye olma çabalarının olumlu sonuçlandığı ve Filistin’in örgüte üye olduğu bildirildi.

INTERPOL’ün sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki resmi hesabından yapılan açıklamada, "Filistin Devleti örgüte üye oldu." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Filistin Polisi Sözcüsü Luey Erzikat tarafından yapılan açıklamada, Filistin Devleti’nin INTERPOL’e üyeliğinin onaylandığı belirtilerek, Çin’in başkenti Pekin’de yapılan toplantıdaki oylamada 74 devletin Filistin’in üyeliğine destek verdiği kaydedildi.

Filistin, 26-29 Eylül'de Çin'in başkenti Pekin'de toplanan, merkezi Fransa’nın Lyon kentinde bulunan, INTERPOL Genel Kurulu'na üye olmayı hedefliyordu.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin INTERPOL'e üye ülkeler nezdindeki diplomatik faaliyetlerini son günlerde yoğunlaştırarak, Filistin Devleti'nin üyelik talebinin onaylanmasını engellemeye çalıştığını yazmıştı.

Filistin'in INTERPOL'e üyeliğinin onaylanması durumunda, Filistin Yönetiminin, Filistinli suçluların yanı sıra özellikle İsrailli birçok asker ve siyasinin yakalanmasını talep edebileceği belirtiliyordu.

Filistin Yönetimi, 2015 Temmuz'unda Başbakan Rami el-Hamdallah'ın imzasıyla INTERPOL'e üyelik için resmi başvuruda bulunmuştu.

Filistin'in 2012'de BM'de Gözlemci Devlet Statüsü kazanmasıyla beraber, uluslararası birçok kuruluşa üye olma imkânı yakaladı.

(AA/RU/ŞEB)

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