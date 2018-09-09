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Filistin Hükümetinden Abd\'nin Yardımları Kesme Kararına Kınama...

FİLİSTİN HÜKÜMETİ SÖZCÜSÜ YUSUF EL-MAHMUD:

Filistin Hükümetinden Abd\'nin Yardımları Kesme Kararına Kınama...

FİLİSTİN HÜKÜMETİ SÖZCÜSÜ YUSUF EL-MAHMUD:

09 Eylül 2018 Pazar 06:21
Filistin Hükümetinden Abd\'nin Yardımları Kesme Kararına Kınama...

FİLİSTİN HÜKÜMETİ SÖZCÜSÜ YUSUF EL-MAHMUD: "WASHİNGTON\'UN BU ADIMI, DONALD TRUMP LİDERLİĞİNDEKİ ABD YÖNETİMİNİN İŞGAL DEVLETİ İSRAİL YANLILIĞININ GELDİĞİ SEVİYEYİ GÖSTERİYOR"

Ramallah, 9 Eylül 18 : Filistin hükümeti, ABD yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs\'te Filistinlilere hizmet veren hastanelere yapacağı 20 milyon dolardan fazla yardımı kesme kararını kınadı.
Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, "Washington’un bu adımı, Donald Trump liderliğindeki ABD yönetiminin işgal devleti İsrail yanlılığının geldiği seviyeyi gösteriyor." ifadesini kullandı.
Mahmud, ABD\'nin yardımları kesme kararını kınayarak, İsrail tarafgirliğinin sadece tarafgirlikle sınırlı kalmadığını, bilakis İsrail’in görevlerini de üstlenecek seviyeye geldiğini kaydetti.
Uluslararası camia ve insan hakları kuruluşlarına çağrı yapan Mahmud, halkın menfaatlerine yönelik bu saldırganlığa karşı acil müdahalede bulunulması gerektiğini bildirdi.
İsrail\'in Haaretz gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Washington\'un bu yıl Doğu Kudüs\'teki hastanelere yapması beklenen 20 milyon dolardan fazla yardımı kesme kararı aldığını belirtmişti.
Uzmanlar, ABD yönetiminin aldığı bu kararın 430 binden fazla Filistinlinin yaşadığı Doğu Kudüs\'teki en az 5 hastanenin hizmetlerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunmuştu.
İşgal altındaki Doğu Kudüs\'te bulunan hastaneler, şehirde yaşayan Filistinlilerin yanı sıra az sayıda da olsa İsrail makamlarının tedavileri için Kudüs\'e girişlerine izin verdiği işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze\'den gelen hastalara da hizmet veriyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos\'ta yaptığı açıklamada, ABD\'nin UNRWA\'ya yaptığı mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump da perşembe günü yaptığı açıklamada, Filistin yönetimi ABD\'nin ara buluculuğunda İsrail ile yapılması öngörülen barış görüşmelerine katılmayı kabul edinceye kadar Filistin\'e mali yardımda bulunmayacaklarını kaydetmişti.
Trump yönetimi, "yüzyılın anlaşması" diye nitelendirdiği ve İsrail-Filistin meselesini çözüme kavuşturmayı amaçladığı plan üzerinde çalışıyor.
İsrail\'in Filistin toprakları üzerindeki işgalini pekiştireceği belirtilen planı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "yüzyılın tokadı" olarak nitelemiş ve plana ilişkin detayları ele almak isteyen ABD\'li yetkililerle görüşmeyi reddetmişti.
ABD yönetiminin mali yardımları Filistin yönetimini baskı altına almak ve "yüzyılın anlaşması" planını görüşmeye ikna etmek için koz olarak kullandığı yorumları yapılıyor.
Washington, geçen yıl UNRWA\'ya 360 milyon dolardan fazla mali yardımda bulunmuştu.

(AA/SEL)
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