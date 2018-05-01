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Filistin Cephesinde Çatlak...

FDHKC, FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS\'IN ÖNERİSİNİ REDDEDİYOR

Filistin Cephesinde Çatlak...

FDHKC, FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS\'IN ÖNERİSİNİ REDDEDİYOR

01 Mayıs 2018 Salı 15:08
Filistin Cephesinde Çatlak...
FDHKC, FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS\'IN ÖNERİSİNİ REDDEDİYOR

Ramallah, 1 Mayıs 18 (.): Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas\'ın İsrail-Filistin meselesine çözüm için sunduğu uluslararası barış konferansı düzenlenmesi önerisine karşı çıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütü\'nün (FKÖ) en üst yürütme organı olan Filistin Ulusal Konseyinin dün başlayan 23. Dönem Toplantısı\'nın açılışında konuşan Mahmud Abbas, 20 Şubat\'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'ne (BMGK) hitabında İsrail-Filistin meselesine çözüm için sunduğu uluslararası gözetim altında uluslararası barış konferansı düzenlenmesi önerisini yineledi.

FDHKC\'den yapılan yazılı açıklamada, Abbas\'ın dünkü toplantıda tekrar dile getirdiği bu öneriye karşı çıkılarak, "Abbas\'ın bu görüşü, FKÖ\'nün Merkez Konseyi kararlarına aykırıdır. Oslo anlaşmasına geri dönmektir." ifadeleri kullanıldı.

Filistin Ulusal Konseyi\'ne Abbas\'ın bu önerisini reddetme çağrısında bulunulan açıklamada, buna karşılık Filistin meselesini ulusal boyutuna yeniden taşıyan Merkez Konseyi kararlarını onaylama çağrısı yapıldı.

İsrail ile yapılan Oslo anlaşmasıyla bağlantının koparılması talep edilen açıklamada, İsrail\'le güvenlik koordinasyonunu durdurma, ekonomik bağımlılıktan kurtulma ve İsrail\'i tanımaktan vazgeçme çağrısında bulunuldu.

FDHKC, ayrıca FKÖ\'ye bağlı kurumlarda revizyon yapılmasını, yetki alanından düzenlemeler yapılmasını ve ihtiyaçlarının göz önüne alınmasını talep etti.

Bunların yanı sıra Filistin\'de bölünmüşlüğün sona ermesi, Gazze\'deki ablukanın kalkması için ciddi olarak çalışma çağrısı yapılarak, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devleti kurulması için çaba sarf edilmesi istendi.

FKÖ en üst yürütme organı olan Filistin Ulusal Konseyinin 23. Dönem Toplantısı, 22 yıl aradan sonra işgal altındaki Batı Şeria\'da yer alan Ramallah kentinde dün başlamıştı.

(AA/HÖ)

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