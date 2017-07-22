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22 Temmuz 2017 Cumartesi 06:35

Filistin Yönetimi İsrail'le İlişkileri Askıya Aldı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, &#34;Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler kalkana kadar İsrail ile tüm ilişkileri askıya aldıklarını&#34; açıkladı.

Filistin Yönetimi İsrail'le İlişkileri Askıya Aldı
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FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS: "MESCİD-İ AKSA'NIN KAPILARINDAKİ DEDEKTÖRLER KALKANA KADAR İSRAİL İLE TÜM İLİŞKİLERİ ASKIYA ALDIK"

"HAYALİ GÜVENLİK KILIFINA SOKULMUŞ SİYASİ UYGULAMALAR OLDUĞU İÇİN DEDEKTÖRLERİ REDDEDİYORUZ. BU UYGULAMA, MESCİD-İ AKSA'YI ELE GEÇİRMEYİ VE BARIŞ SÜRECİ İLE KAZANIMLARINDAN KAÇMAYI HEDEFLİYOR"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler kalkana kadar İsrail ile tüm ilişkileri askıya aldıklarını" açıkladı.

Filistin devlet televizyonunun yayınladığı konuşmasında Abbas, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına dedektör yerleştirmesini kabul etmediklerini belirterek, "Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler kalkana kadar İsrail ile tüm ilişkileri askıya aldık." dedi.

Abbas, "Hayali güvenlik kılıfına sokulmuş siyasi uygulamalar olduğu için dedektörleri reddediyoruz. Bu uygulama, Mescid-i Aksa'yı ele geçirmeyi ve barış süreci ile kazanımlarından kaçmayı hedefliyor." diye konuştu.

HAMAS'A "SAFLARI BİRLEŞTİRME" ÇAĞRISI

Konuşmasında Hamas'a da birlik mesajı veren Abbas, "Mescid-i Aksa yönünde safları birleştirme" çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanı, ulusal uzlaşı hükümetinin Gazze'deki görevini yerine getirebilmesi ve milli seçimlere gidilmesi için Hamas'tan Gazze'deki İdari Komiteyi feshetmesini istedi.

Filistin yönetiminin üst düzey yöneticileriyle yaptığı toplantının ardından konuşan Abbas, Kudüs'e destek olmaya devam edeceklerini ve bu anlamda kent için 25 milyon dolar tahsis edeceklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletlere (BM) de çağrıda bulunan Abbas, Filistin halkı için uluslararası koruma talep etti.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor.

Filistin halkı, metal dedektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil, Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor. İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfı'na danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabul edilmesi halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsis edilmesinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.

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