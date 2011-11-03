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Filistin UNESCO'ya Kabul Edildi

UNESCO Genel Konferansı'nda, dün yapılan oylamada, Filistin'in UNESCO'ya üyeliği kabul edildi.

Filistin UNESCO'ya Kabul Edildi

UNESCO Genel Konferansı'nda, dün yapılan oylamada, Filistin'in UNESCO'ya üyeliği kabul edildi.

03 Kasım 2011 Perşembe 12:56
Filistin UNESCO'ya Kabul Edildi
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Filistin'in Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı'na (UNESCO) üyeliğine ilişkin karar tasarısının büyük bir çoğunlukla kabul edilmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Paris'te düzenlenmekte olan UNESCO Genel Konferansı'nda, dün yapılan oylamada, Filistin'in UNESCO'ya üyeliğine ilişkin karar tasarısının büyük bir çoğunlukla kabul edildiği anımsatılarak, ''Böylece Filistin UNESCO'nun 195. üyesi olmuştur. Türkiye, bu sonucu büyük bir memnuniyetle karşılamaktadır. Gelinen aşamada, Filistin halkını temsil eden Filistin Devleti'nin tanınması uluslararası camia için bir yükümlülük ve vicdani bir borçtur. UNESCO Genel Kurulu'na tam üye olarak kabul edilmekle, Filistin halkı uluslararası camiada hak ettikleri konumu elde etme yönünde önemli bir mesafe katetmiştir'' denildi.

Açıklamada, Filistin'in UNESCO'ya üyeliğinin, bu ülkenin Birleşmiş Milletlere 23 Eylül'de yaptığı tanınma başvurusunu değerlendirmekte olan BM Güvenlik Konseyi'nin tüm üyelerine yönelik anlamlı bir mesaj olduğunun altı çizildi.

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

''Türkiye, önümüzdeki süreçte, başta BMGK üyeleri olmak üzere, tüm ülkeleri uluslararası toplumun bu mesajını dikkate alarak hareket etmeye davet etmektedir.

Türkiye, Filistin'in UNESCO'ya üye kabul edilmesinin bölgemizde adil, kalıcı ve kapsamlı barışın tesis edilmesine katkı sağlayacağına inanmakta ve bu çerçevede, taraflar arasında iki devlet temelinde kalıcı barış görüşmelerinin kısa sürede yeniden başlatılmasını desteklemektedir.''

KANADA UNESCO'YA MALİ DESTEĞİNİ KESTİ

Öte yandan Kanada, Filistin'in BM Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı UNESCO'ya yaptığı üyelik başvurusunun kabul edilmesinin ardından teşkilata mali desteğini kestiğini açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanı John Baird, düzenlediği basın toplantısında, Filistin'in UNESCO üyeliğinin Ortadoğu barış sürecinin yararına bir gelişme olmadığını belirterek, ülkesinin teşkilata yapacağı tüm gönüllü katkıları dondurduğunu söyledi.

Filistin'in üyelik başvurusunun kabul edilmesinin Kanada'da büyük hayal kırıklığı yarattığını ifade eden Baird, ülkesinin, söz konusu kararın yol açacağı hiçbir bütçe açığını gidermede rol oynamayacağını bildirdi.

Kanada'nın UNESCO'ya sağladığı yıllık mali desteğin 10 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Merkezi Paris'te bulunan UNESCO, bugün yapılan oylamayla Filistin'in üyelik başvurusunu kabul etmişti. Oylamaya UNESCO'nun 185 üyesinden 173'ü katılmış, bunlardan 107'si ''evet'', 14'ü ''hayır'' oyu verirken, 52'si ''çekimser'' kalmıştı.

Kanada'dan önce ABD de Filistin'in üyeliğinin kabulü nedeniyle UNESCO'ya kasım ayında yapmayı planladığı 60 milyon dolarlık mali desteği durdurma kararı aldığını açıklamıştı.

Son Güncelleme: 03.11.2011 12:56
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeFilistinUNESCO
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