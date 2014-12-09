Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde Gözlemci Devlet

Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) üye devletlerin katılımıyla düzenlenen zirvede "gözlemci devlet" statüsüne yükseltildi.

Son dönemde uluslararası arenada meşruiyetini ve tanınırlığını artıran Filistin, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları gibi suçları soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye ülkeler toplantısında gözlemci devlet oldu. Filistin, daha önce "entite" olarak kabul ediliyordu.

UCM'ye üye olan 122 ülkenin katıldığı New York'taki zirvenin açılışında gözlemci devlet statüsü kabul edilen Filistin, henüz UCM'ye üye olmak için başvuru yapmadı. Başvurması durumunda işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in işlediği savaş suçları mahkemenin gündemine getirilebilecek.

Bir konunun UCM gündemine alınabilmesi için ya suçun işlendiği devletin UCM üyesi olması ya da BM Güvenlik Konseyi tarafından konunun UCM'ye sevk edilmesi gerekiyor.

BMGK'da ABD'nin veto yetkisi bulunması nedeniyle İsrailli yetkililerin savaş suçlarından dolayı mahkemeye sevk edilme ihtimalinin çok düşük olduğu belirtiliyor.

Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin'in henüz UCM'ye katılmadığını ancak gözlemci statüsünün bu yönde atılmış önemli bir adım olduğunu kaydetti.