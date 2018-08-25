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Filistin Ulusal Konseyi’nden ABD'ye tepki: “ABD çözümün değil sorunun bir parçası”

Filistin Ulusal Konseyi’nden ABD'ye tepki: “ABD çözümün değil sorunun bir parçası”

25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:02
Filistin Ulusal Konseyi’nden ABD'ye tepki: “ABD çözümün değil sorunun bir parçası”

Filistin Ulusal Konseyi, Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla durdurulmasının "Trump yönetiminin, Yüzyılın Anlaşması planını kabul ettirmek için Filistin halkına yönelik mali yaptırım savaşının devamı niteliğinde" olduğunu bildirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin'e yapılacak yardımın ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla durdurulması Trump yönetiminin, Yüzyılın Anlaşması planını kabul ettirmek için Filistin halkına yönelik mali yaptırım savaşının devamı niteliğinde" ifadelerini kullandı.

Filistin halkının tüm meşru haklarını elde edinceye dek mücadelesini sürdürme hakkı olduğunu vurgulayan Zanun, açıklamasında "ABD'nin kışkırtma ve baskı politikası başarılı olmayacak." ifadelerine yer verdi.

Zanun, Filistin halkı ve yönetiminin, başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurulması ve mültecilerin zorla çıkarıldıkları topraklara dönmesi başta olmak üzere Filistin davasının sabitelerine bağlı olduğunu vurguladı. 

Açıklamasını, "ABD yönetimi, her gün işgalci İsrail'in politikalarına ve suçlarına ortak olduğunu gösteriyor. ABD yönetimi, çözümün değil sorunun bir parçası." şeklinde sürdüren Zanun, Filistin halkının hakları ve onurunun pazarlık konusu edilemeyeceğini vurguladı.

Zanun, uluslararası topluma Filistin halkına karşı sorumluluğunu üstlenme ve uluslararası ilişkilerde temel olan kuralları yok eden bu politikalara karşı çıkma çağrısında bulundu.
ABD yönetimi, Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başka yerlere kaydırılacağını duyurmuştu.

 

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Son Güncelleme: 25.08.2018 17:50
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