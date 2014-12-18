Filistin Tasarısı BM Güvenlik Konseyi'ne Sunuldu

TASARIDA İSRAİL'İN 2017 SONUNA KADAR İŞGAL ETTİĞİ FİLİSTİN TOPRAKLARINDAN ÇIKMASI VE 1967 ÖNCESİ SINIRLAR ÇERÇEVESİNDE FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASI İSTENİYOR

RESMİ OLARAK KONSEY'E SUNULAN TASARININ NE ZAMAN OYLANACAĞININ HENÜZ BELLİ OLMADIĞI VE TARAFLARLA MÜZAKERELERİN DEVAM EDEBİLECEĞİ KAYDEDİLDİ

Ürdün, Arap ülkelerinin koordinasyonunda hazırlanan ve 2017 sonuna kadar Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin sonlanmasını isteyen Filistin karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi'ne resmen sundu.

New York'taki Birleşmiş Milletler Merkezi'nde Arap ülkeleri arasında saatlerce süren müzakereler ve başkentlerden alınan onay sonucu Konsey'e sunulan tasarının oylanabilmesi için üzerinden 24 saat geçmesi gerekiyor. Ancak resmi olarak sunumun ardından 24 saatlik sürenin geçmesi tasarının oylamaya sunulacağı anlamına da gelmiyor.

Tasarının oylamaya sunulması için Ürdün'ün talepte bulunması gerekiyor. Konsey'de daha önce resmi olarak sunulmuş ama oylanmamış çok sayıda karar tasarısı bulunuyor.

Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, gazetecilere yaptığı açıklamada, tasarının sunulduğunu ancak bunun müzakerelere kapıyı kapamadığını söyledi.

Tasarıda, İsrail'den 2017 sonuna kadar, işgal ettiği Filistin topraklarından çıkarak 1967 öncesi sınırlara çekilmesi, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması ve İsrail ile barış içinde birlikte yaşaması isteniyor.

Ürdün tarafından daha önce Konsey üyelerine dağıtılan tasarıda, çekilme için son tarih olarak Kasım 2016 yer alıyordu. Müzakereler sonucu bu tarih 2017 sonuna alındı.

Tasarıda, iki taraf arasında barışın sağlanabilmesi için uluslararası bir konferans düzenlenmesi fikrine de olumlu bakıldığı vurgulanıyor.

BMGK'da oylamaya sunulmasının biraz daha zaman alabileceği düşünülen tasarı üzerinde müzakerelerin sürebileceği kaydediliyor.