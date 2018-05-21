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Filistin Paraguay'ın Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşımasını Kınadı

Filistin, ABD ve Guatemala'nın ardından Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın da Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı.

Filistin Paraguay'ın Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşımasını Kınadı

Filistin, ABD ve Guatemala'nın ardından Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın da Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:02
Filistin Paraguay'ın Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşımasını Kınadı

 Filistin, ABD ve Guatemala'nın ardından Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın da Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, atılan atım "uluslararası kanunların ihlali" olarak tanımlandı.
Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi de Paraguay'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki gösterdi.
Aşravi yaptığı yazılı açıklamada, "Atılan bu sorumsuz adım, uluslararası kararlara yönelik açık bir ihlaldir." ifadesini kullandı.
Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes'e "kararından vazgeçmesi" çağrısında bulunan Aşravi, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Bağlantısızlar Hareketi'ne üye ülkeler ile uluslararası kanunlara saygı gösteren tüm devletlerden "İsrail'i destekleyen ülkelerle ilişkilerini kesmelerini" istedi.

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Güney Amerika ülkesi Paraguay, bugün yapılan resmi törenin ardından Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan üçüncü ülke oldu.
ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği 14 Mayıs'ta Başkan Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile kızı Ivanka Trump'ın da katıldığı törenle açılmıştı. 
Abluka altındaki Gazze sınırında ABD büyükelçiliğinin açıldığı gün, hem büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması hem de Nekbe'yi (Büyük Felaket) anmak için düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 60'tan fazla Filistinli şehit olmuş, binlerce Filistinli de yaralanmıştı. 
Orta Amerika ülkesi Guatemala ise ABD'nin ardından 16 Mayıs'ta Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı.
 


Son Güncelleme: 21.05.2018 16:12
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