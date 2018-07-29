banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95585
ALTIN
190.781
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3424
EURO
5.6540
Polisiye Haberler...
Polisiye Haberler...
Bilerek almış
BİLEREK ALMIŞ
İskele'de huzur operasyonu
İSKELE'DE HUZUR OPERASYONU
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
banner282
Flaş Haber
Bilerek almış
Kapat

“Filistin özgürleşene kadar mücadeleme devam edeceğim“

“Filistin özgürleşene kadar mücadeleme devam edeceğim“

29 Temmuz 2018 Pazar 14:26
“Filistin özgürleşene kadar mücadeleme devam edeceğim“

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 17 yaşındaki "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi, tutuklanmasının azmini kırmadığını, Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadelesine devam edeceğini söyledi.

Filistinli cesur kız Temimi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tutuklanmam moralimi bozmadı, azmimi kırmadı. Filistin halkı özgürlüğüne kavuşana kadar İsrail işgaline karşı mücadelemi ve kavgamı sürdüreceğim." dedi.

Hayatına kaldığı yerden devam edeceğini ve okuluna geri döneceğini dile getiren Temimi, "Eğitim ve halk direnişiyle mücadeleyi sürdürmek için okul sıralarına geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

Temimi ayrıca İsrail hapishanelerinde onlarca Filistinli kadın tutuklunun bulunduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Filistinli esir kadınlar çok zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Bu esirler güçlerini yitirmemeye çalışıyor. Arkamda çok büyük cezalara çarptırılan bir sürü esir kadın bıraktım."

İsrail'in yaklaşık 8 aylık tutukluluğundan sonra bu sabah serbest bıraktığı Ahed et-Temimi ve annesi Neriman, ilk olarak Filistin eski Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın mezarını ziyaret etmiş, ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.
 

banner288
Son Güncelleme: 29.07.2018 17:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıllı telefon kullananlar dikkat!
Akıllı telefon kullananlar dikkat!
ABD'de hükümet binasında Trump'ın yerine Putin portresi
ABD'de hükümet binasında Trump'ın yerine Putin portresi
İnsan kaçakçılığı mağdurlarının 3'te 1'ini çocuklar oluşturuyor
İnsan kaçakçılığı mağdurlarının 3'te 1'ini çocuklar oluşturuyor
İsrail ordusu Gazze yolundaki “Özgürlük Filosu“nu durdurdu
İsrail ordusu Gazze yolundaki “Özgürlük Filosu“nu durdurdu
Abbas: “Ahed Et-Temimi Filistin direnişinin sembolüdür“
Abbas: “Ahed Et-Temimi Filistin direnişinin sembolüdür“
Çin uzaya ikiz navigasyon uydusu gönderdi
Çin uzaya ikiz navigasyon uydusu gönderdi
ABD, İsrail'e verdiği destekle Ortadoğu barışını tehdit ediyor...
ABD, İsrail'e verdiği destekle Ortadoğu barışını tehdit ediyor...
Endonezya’da 6,4 Büyüklüğünde Depremde 14 Kişi Hayatını Kaybetti
Endonezya’da 6,4 Büyüklüğünde Depremde 14 Kişi Hayatını Kaybetti
Hindistan'da Yamuna Nehri'nin Su Seviyesi Tehlike Sınırının Üstüne Çıktı
Hindistan'da Yamuna Nehri'nin Su Seviyesi Tehlike Sınırının Üstüne Çıktı
Barzani'den Siyasi Partilere Birlik Çağrısı
Barzani'den Siyasi Partilere Birlik Çağrısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim