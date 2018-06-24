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Filistin, İngiltere'nin “Kudüs duruşunu“ memnuniyetle karşıladı

Filistin, İngiliz kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William'ın Kudüs'e yapacağı ziyaretin ayrıntılarının paylaşıldığı açıklamada Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı

Filistin, İngiltere'nin “Kudüs duruşunu“ memnuniyetle karşıladı

Filistin, İngiliz kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William'ın Kudüs'e yapacağı ziyaretin ayrıntılarının paylaşıldığı açıklamada Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı

24 Haziran 2018 Pazar 14:53
Filistin, İngiltere'nin “Kudüs duruşunu“ memnuniyetle karşıladı

Filistin, İngiliz kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William'ın Kudüs'e yapacağı ziyaretin ayrıntılarının paylaşıldığı açıklamada Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı "Eski Şehir" bölgesinin "işgal altındaki Filistin toprağı" olarak tanımlanmasını memnuniyetle karşıladı. 

Filistin Dışişleri Bakanlığından ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Prens William'ın Kudüs'ü işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik ziyareti kapsamında ziyaret ediyor olmasının "Kudüs'ün işgal altındaki Filistin'in ayrılmaz bir parçası olduğunun resmi ısrarı" olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İngiltere'nin bu duruşundan duyulan memnuniyet dile getirildi.  

İsrail'in Kudüs İşleri Bakanı Ze'ev Elkin, Prens William'ın resmi konutu Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada yer alan "işgal altındaki Filistin toprağı" ifadesine tepki göstermiş ve bu ifadenin değiştirilmesi çağrısında bulunmuştu.  

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Prens William'ın Filistin ve İsrail'i de kapsayan üç günlük ziyareti kapsamında, 25 Haziran'da Ürdün'e ulaşması bekleniyor.

William, 26 Haziran'da İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı görüşecek. 

Ziyareti kapsamında Yafa ve Tel Aviv'de bazı programlara da katılması beklenen Prens William, 27 Haziran'da da işgal altındaki Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek. 

Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs ile Batı Şeria 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.

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Son Güncelleme: 24.06.2018 18:09
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