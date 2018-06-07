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Filistin'in, uluslararası örgütlere katılması için yeni anlaşmalar imzalandı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Filistin'in yeni uluslararası örgütlere katılması için 7 anlaşma ve sözleşme imzaladığı bildirildi.

Filistin'in, uluslararası örgütlere katılması için yeni anlaşmalar imzalandı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Filistin'in yeni uluslararası örgütlere katılması için 7 anlaşma ve sözleşme imzaladığı bildirildi.

07 Haziran 2018 Perşembe 07:22
Filistin'in, uluslararası örgütlere katılması için yeni anlaşmalar imzalandı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Filistin'in yeni uluslararası örgütlere katılması için 7 anlaşma ve sözleşme imzaladığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Abbas, uluslararası örgütlere katılmak için idamın kaldırılmasına ilişkin protokolün de yer aldığı yeni 7 anlaşma ve sözleşme imzaladı.

Abbas'ın, Filistin'in tam üye olabilmesi için bu anlaşmaların işlemlerinin tamamlanması ve uygulamaya geçilmesi yönünde Dışişleri Bakanlığına talimat verdiği ifade edildi.

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Haberde, söz konusu anlaşmaların detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına tepki olarak daha önce Filistin'in uluslararası örgütlere katılması için 22 anlaşma ve sözleşmeye imza atmıştı.

Filistin, 2012'de BM'deki "üye olmayan gözlemci devlet" statüsüne yükseltilmesinin ardından onlarca uluslararası örgüte katılmıştı.

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Son Güncelleme: 07.06.2018 11:36
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