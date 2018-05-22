Filistin hükümeti İsrail'in katliamlarıyla ilgili dosyayı UCM'ye teslim etti

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM), Yahudi yerleşim birimleri ve savaş suçu işleyen İsrailliler ile ilgili dosyayı teslim etti.

Bakan Maliki, dosyayı teslim ettikten sonra düzenlenen basın toplantısında, bugün hala sistematik bir şekilde işlenen suçlara maruz kalan Filistinliler için adaletin sağlanması amacıyla tarihi bir adım attıklarını söyledi.

Maliki, "UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'ya teslim ettiğimiz dosyayla hemen ve gecikmeden bir inceleme yapılması talebinde bulunduk. Dosyada işlenen suçlara ilişkin yeterince delil var. Bu adımı, nesilden nesle İsrail'in cezalandırılmadan işlediği suçlardan dolayı acı çeken Filistinliler için attık." dedi.

Suçlara sebebiyet verenlerin sorumlu tutulması gerektiğini belirten Maliki, "Teslim ettiğimiz dosyanın içerisinde Filistin topraklarında ve sınırlarında işlenen bütün suçlar mevcut. Buna Doğu Kudüs ve Gazze

Şeridi de dahil. Özellikle Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yapılan acımasız saldırıyla ilgili deliller de var. Bu adaletsizliğin Filistin'in geleceği olmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Maliki, incelemeye yardımcı olmaya ve ilerlemesi için tam destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

İsrailli askerlerin, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere ateş açması sonucu 62 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce Filistinli yaralanmıştı.

