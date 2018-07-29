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“Filistin Halkı İşgal Bitene Kadar Direnişe Devam Edecek“

 İsrail yönetiminin bu sabah serbest bıraktığı Hanzala Cesaret Ödülü sahibi Filistinli cesur kız Ahed et-Temimi (17), "Filistin halkının, İsrail işgali bitinceye kadar direnişe devam edeceğini" söyledi.

“Filistin Halkı İşgal Bitene Kadar Direnişe Devam Edecek“

 İsrail yönetiminin bu sabah serbest bıraktığı Hanzala Cesaret Ödülü sahibi Filistinli cesur kız Ahed et-Temimi (17), "Filistin halkının, İsrail işgali bitinceye kadar direnişe devam edeceğini" söyledi.

29 Temmuz 2018 Pazar 09:09
“Filistin Halkı İşgal Bitene Kadar Direnişe Devam Edecek“

 İsrail yönetiminin bu sabah serbest bıraktığı Hanzala Cesaret Ödülü sahibi Filistinli cesur kız Ahed et-Temimi (17), "Filistin halkının, İsrail işgali bitinceye kadar direnişe devam edeceğini" söyledi.
Serbest bırakılmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Nebi Salih beldesinde gazetecilere yaptığı ilk açıklamalarda Temimi, "Filistin halkı işgal bitene kadar direnişe devam edecek." dedi.
İsrail işgalinin sona ereceğine inandığını dile getiren Filistinli cesur kız, "gözaltıların ise azimlerini kıramayacağını" vurguladı.
Temimi, İsrail hapishanesindeki Filistinli kadın tutukluların morallerinin çok yüksek olduğunu, onlardan mesajlar getirdiğini ve bu akşam konuyla ilgili açıklamalarda bulunacağını belirtti.
Cesur kız Temimi, hapishanede kaldığı süre boyunca kendisi ve ailesine destek olan herkese teşekkür etti.
İsrail yönetimi, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi (17) ve annesini işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Nebi Salih beldesinin girişinde bu sabah serbest bıraktı.
NE OLMUŞTU?
İsrail askerleri, Temimi'yi 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. Annesi Neriman'ın da kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed'in, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlandığı belirtiliyor.
Temimi, 21 Mart'ta 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.
Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.
 

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Son Güncelleme: 29.07.2018 12:30
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