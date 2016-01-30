Filistin, Fransa'nın İsrail-filistin Barış Müzakereleri Girişiminden Memnun

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'un, Filistin ve İsrail arasındaki barış görüşmelerinin yeniden başlaması için girişimde bulunacakları yönündeki açıklamaları, Filistin yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı.

Filistin yönetimi Sözcüsü Nebil Ebu Redine, Fransa'nın barış müzakereleri konusundaki çabalarını ve İsrail işgalini bitirmeye yönelik herhangi bir girişimi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Filistin'in tanınması, bölgede barış ve istikrarın inşasına, aşırılığın bitirilmesine katkıda bulunacak" dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Başmüzakereci Saib Ureykat tarafından yapılan yazılı açıklamada da "Fransa'nın, 1967'de başlayan İsrail işgalini bitirmek ve bağımsız Filistin devletinin kurulması için kapsamlı bir uluslararası girişim çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Ureykat, bu yönde adım atmak için Fransa ve diğer uluslararası katılımcılarla iletişime geçeceklerini kaydetti.

Fransa Dışişleri Bakanı Fabius, ülkesinin Filistin ve İsrail arasındaki barış görüşmelerinin yeniden başlaması için uluslararası konferans düzenlenmesi konusunda gelecek haftalarda girişim başlatacağını açıklamıştı. Konferansın iki devletli çözümü hedef alacağını belirten Fabius, "Eğer bizim bu çözüm yolundaki girişimlerimiz engellenirse, bizim de Filistin’in tanınması konusunda sorumluluğumuzu üstlenmemiz gerekebilir" demişti.