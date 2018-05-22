Filistin Erdoğan’a İİT’yi olağanüstü toplantıya çağırması sebebiyle teşekkür etti

Filistin hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönem başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) olağanüstü toplantıya çağırması sebebiyle teşekkür etti.

Başbakan Rami el-Hamdallah başkanlığında yapılan haftalık kabine toplantısı sonrası Filistin Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkı olarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk hükümetine ve Türkiye halkına, Filistin'deki kritik durumu görüşmek üzere İİT'yi olağanüstü toplantıya çağırmasından dolayı teşekkür ederiz." denildi.

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek için 14 Mayıs'ta Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin 60'tan fazla Filistinliyi şehit etmesi üzerine İİT İslam Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle 18 Mayıs'ta İstanbul Kongre Merkezinde olağanüstü toplanmıştı.