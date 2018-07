Filistin'e Destek veren İskoç Müzik Grubu, Almanya'daki Festival Davetini Reddetti!

Filistin'e destek veren İskoç müzik grubu "Young Fathers", Almanya'nın önde gelen müzik festivallerinden Ruhrtriennale katılmaları yönünde kendilerine gönderilen daveti geri çevirdi.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Almanya'nın önde gelen müzik festivallerinden Ruhrtriennale'in İskoç müzik grubu Young Fathers'a yolladığı davet, grup tarafından geri çevrildi. Festival yönetimi, daha önce Young Fathers’a yolladığı daveti, grubun Filisti'e destek kapsamında İsrail mallarına uygulanan boykota katılması nedeniyle iptal etmişti.

Almanya'da 18 Ağustos-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Ruhrtriennale festivalinin Sanat Yönetmeni Stefanie Carp, İskoç hip-hop grubuna yollanan davetin geri alındığını açıklamıştı.

Festival yönetimi, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine önceki hafta bu karardan geri adım atarak grubu yeniden davet etmişti ancak The Guardian'ın festival yönetimine dayandırdığı habere göre, bu kez Young Fathers grubu daveti geri çevirdi.

Festival yönetiminin Young Fathers'a yönelik ilk kararı The Guardian'a açık mektup yollayan 75 sanatçı tarafında protesto edilmişti.

İskoç müzik grubu geçen yıl da İsrail'in Almanya Büyükelçiliğinin destek verdiği bir festivalden çekilme kararı almıştı.