banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96769
ALTIN
187.076
DOLAR
4.6725
STERLİN
6.1506
EURO
5.4476
Devlet Piyangosu talihlisi ikramiyesini aldı
DEVLET PİYANGOSU TALİHLİSİ İKRAMİYESİNİ ALDI
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Lefkoşa Güzelyurt Anayolunda Arabada Uyuşturucu!
Son Dakika
İKİ KİŞİ YARI BAYGIN BULUNDU!
banner282

Filistin'e Destek veren İskoç Müzik Grubu, Almanya'daki Festival Davetini Reddetti!

Filistin'e destek veren İskoç müzik grubu "Young Fathers", Almanya'nın önde gelen müzik festivallerinden Ruhrtriennale katılmaları yönünde kendilerine gönderilen daveti geri çevirdi.

Filistin'e Destek veren İskoç Müzik Grubu, Almanya'daki Festival Davetini Reddetti!

Filistin'e destek veren İskoç müzik grubu "Young Fathers", Almanya'nın önde gelen müzik festivallerinden Ruhrtriennale katılmaları yönünde kendilerine gönderilen daveti geri çevirdi.

03 Temmuz 2018 Salı 07:37
Filistin'e Destek veren İskoç Müzik Grubu, Almanya'daki Festival Davetini Reddetti!

Filistin'e destek veren İskoç müzik grubu "Young Fathers", Almanya'nın önde gelen müzik festivallerinden Ruhrtriennale katılmaları yönünde kendilerine gönderilen daveti geri çevirdi.
İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Almanya'nın önde gelen müzik festivallerinden Ruhrtriennale'in İskoç müzik grubu Young Fathers'a yolladığı davet, grup tarafından geri çevrildi. Festival yönetimi, daha önce Young Fathers’a yolladığı daveti, grubun Filisti'e destek kapsamında İsrail mallarına uygulanan boykota katılması nedeniyle iptal etmişti.
Almanya'da 18 Ağustos-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Ruhrtriennale festivalinin Sanat Yönetmeni Stefanie Carp, İskoç hip-hop grubuna yollanan davetin geri alındığını açıklamıştı.
Festival yönetimi, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine önceki hafta bu karardan geri adım atarak grubu yeniden davet etmişti ancak The Guardian'ın festival yönetimine dayandırdığı habere göre, bu kez Young Fathers grubu daveti geri çevirdi. 
Festival yönetiminin Young Fathers'a yönelik ilk kararı The Guardian'a açık mektup yollayan 75 sanatçı tarafında protesto edilmişti. 
İskoç müzik grubu geçen yıl da İsrail'in Almanya Büyükelçiliğinin destek verdiği bir festivalden çekilme kararı almıştı.
 


banner288
Son Güncelleme: 03.07.2018 12:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berlin'de Muhalefet Anlaşmaya Tepkili!
Berlin'de Muhalefet Anlaşmaya Tepkili!
Bali'de Agung Yanardağı'ndaki Patlamalar!
Bali'de Agung Yanardağı'ndaki Patlamalar!
Pentagon'dan F-35 açıklaması
Pentagon'dan F-35 açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore lideriyle görüşecek
ABD Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore lideriyle görüşecek
Tayland'da mağarada kaybolan çocuklar bulundu
Tayland'da mağarada kaybolan çocuklar bulundu
Dawn, cüce gezegen Ceres'i alçak irtifadan fotoğrafladı
Dawn, cüce gezegen Ceres'i alçak irtifadan fotoğrafladı
Macaristan'dan Karadağ'a sığınmacılarla mücadele için dikenli tel örgü
Macaristan'dan Karadağ'a sığınmacılarla mücadele için dikenli tel örgü
Afrikalı yetkiliden “2030'da kıtada açlık“ uyarısı
Afrikalı yetkiliden “2030'da kıtada açlık“ uyarısı
ABD'den İran petrolleri açıklaması
ABD'den İran petrolleri açıklaması
Dera'dan Ürdün'e göç edenlerin sayısı 270 bine ulaştı
Dera'dan Ürdün'e göç edenlerin sayısı 270 bine ulaştı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim