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21 Aralık 2016 Çarşamba 11:51

Filistin Dışişleri Bakanından AB'ye "Filistin'i Tanıma" Çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin'i tanımayan Avrupa Birliği (AB) ülkelerini ivedilikle tanıma kararı almaya davet etti.

Filistin Dışişleri Bakanından AB'ye 'Filistin'i Tanıma' Çağrısı
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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin'i tanımayan Avrupa Birliği (AB) ülkelerini ivedilikle tanıma kararı almaya davet etti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen Arap ve Avrupa ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı öncesinde bir konuşma yapan Maliki, Filistin ile AB ülkeleri arasında tam ortaklık anlaşmasının sağlanması için resmi görüşmelerin başlamasının hızlandırılması konusunda üye ülkeleri gayret göstermeye davet etti.

İsrail'in insani kanunları ve uluslararası toplumun iradesini ihlal etmesinin sessiz kalınamayacak noktaya geldiğini ifade eden Maliki, Fransa'nın barış konferansı düzenlemesine yönelik girişiminin, uluslararası alanda memnuniyetle karşılandığı bir zamanda İsrail'in bunu reddederek yine olumsuz bir tavır sergilediğini dile getirdi.

İsveç'in Ekim 2014'te Filistin'i resmen devlet olarak tanımasıyla birlikte Filistin'i tanıyan ülke sayısı 135'e ulaşırken, İsveç'in bu adımı birçok Avrupa başkentinde de karşılık bulmuştu.

Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik girişimler Avrupa ülkelerinde artış göstermeye başlamış İngiltere, İspanya, Fransa, İrlanda ve Belçika parlamentoları bu yönde bağlayıcılığı olmayan kararlar almıştı.

Bununla birlikte Avrupa Parlamentosu, Filistin devletini sadece "prensipte" tanımakla yetiniyor. Filistin'i tanıyan 135 ülkenin büyük bölümünü Afrika, Asya ve Latin Amerika devletleri oluşturuyor.

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