"Filistin Dışişleri Bakanı Meliki: “ABD'nin BMGK Tasarısını vetosu Ahlaki Çöküş ve Siyasi Körlüktür”

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ABD'nin, Filistin halkı için koruma talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını veto etmesini, "ahlaki çöküş ve siyasi körlük" olarak nitelendirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin diplomasisinin, İsrail saldırılarının sorgulanması, suçluların hesap vermesinin garanti altına alınması ve Filistin halkına yönelik adaleti sağlamak için tüm imkanlarıyla çalışacağını belirtti.

Maliki, "(ABD'nin BM Daimi Temsilcisi) Nikki Haley'in vetosu, ABD'nin yeni bir ahlaki çöküşü, gerçeklikten uzak ve siyasi bir körlüktür." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Maliki, ABD'nin vetosunun, işgalci İsrail tarafından işlenen suçlar ve uygulamalar konusunda uluslararası fikir birliğinin göz ardı edilmesi ve suçludan yana olunması anlamına geldiğini ifade ederek, "Kuveyt'in karar tasarısını veto etmek, İsrail'e dokunulmazlık vermek, ceza almaktan kurtulma siyasetini güçlendirmek, öldürmeyi ve İsrail'in savaş suçlularını teşvik etmektir." ifadesini kullandı.

ABD, Kuveyt tarafından sunulan ve Filistin halkı için koruma talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını veto etmişti. Tasarıya, Kuveyt, Bolivya, Çin, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Fransa, Kazakistan, Peru, İsveç ve Rusya destek vermiş, konseyin daimi üyelerinden İngiltere ve geçici üyelerinden Polonya, Hollanda ve Etiyopya ise çekimser kalmıştı.

Ayrıca ABD, Filistin halkı için koruma talep eden tasarıyı veto ettikten sonra, Hamas'ın kınanmasını istediği karşı tasarısını oylamaya sunmuştu.

Tasarı, gerekli 9 oya ulaşılamadığı için kabul edilmemişti. Tasarıya ABD sadece kendisi destek vermiş, Rusya, Kuveyt ve Bolivya karşı çıkmış, 11 ülke ise çekimser kalmıştı.



