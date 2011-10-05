Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas,destek arayışında.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS, AVRUPA VE LATİN AMERİKA ÜLKELERİ TURUNDA

Tel Aviv, 5 Ekim 11 (T.A.K): Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin BM'de tam üye olarak tanınması için Güvenlik Konseyi'nde yapılacak oylama öncesinde, üyelik tasarısına destek çabaları

çerçevesinde Avrupa ve Latin Amerika ülkeleri turuna başlıyor.

Filistinli kaynaklara göre, Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan ve temaslarını burada yoğunlaştıran Abbas, yarın Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde bir konuşma yapacak.

Abbas'ın Cuma günü Dominik Cumhuriyeti'ne gideceği, ertesi günü de El Salvador'a geçeceği bildirildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Pazar günü ise Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinden Kolombiya'ya varması bekleniyor.

Abbas'ın bu ülkedeki 2 günlük ziyaret takvimi sırasında Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve diğer yetkililerle görüşmesinde, Kolombiya'yı Filistinlilerin tasarısına olumlu oy kullanması için

iknaya çalışacağı belirtiliyor.

Kolombiya, Abbas'ın ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Filistinlilerin bir devlet olma hakkına destek verdiklerini söylemekle birlikte bunun iki taraf (İsrail ve Filistin) arasında bir anlaşmayla olmasını

umduğunu dile getirmişti.

Filistinli kaynaklar, Kolombiya'nın, Filistinlilerin başvurusunu veto edeceğini açıklayan Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ABD ile arasındaki yakın ilişkilere dikkati çekiyor.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Malki de geçtiğimiz günlerde Filistinlilerin Güvenlik Konseyi'nde gereken 9 üyeden 8'inin desteğini aldıklarını öne sürmüştü.

El-Malki, Lübnan, Rusya, Çin, Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya'dan evet oylarına sahip olduklarını, Nijerya ve Gabon'un da olumlu oy vereceklerini doğruladıklarını söylemişti.

Avrupa ülkelerinden Almanya, Fransa, İngiltere ve Portekiz'in tutumlarının ne olduğu henüz resmen bilinmemekle birlikte, ya karşı oy verecekleri veya çekimser kalacakları yönünde tahminler yapılıyor.

Filistinliler, tereddütlü bir tutum içinde bulunan Bosna-Hersek'i de ikna etmeye çabalıyor.